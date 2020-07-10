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Taşeron karayolları işçileri, iş bıraktı

DHA

Taşeron karayolları işçileri, iş bıraktı


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, Karayolları 27. Şube Şefliği'nde taşeron firmaya bağlı olarak çalışan 40 işçi, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle iş bırakma eylemine başladı.
Karayolları 27'nci Şube Şefliği'nde taşeron firmaya bağlı 40 işçi, maaşlarını alamadıklarını ileri sürerek, İncilipınar Mahallesi'ndeki Şefliğin önünde oturarak iş bırakma eylemine başladı. İşçiler adına açıklama yapan Mehmet Gaba, 4 aydır maaşlarını alamadıklarını belirtti. Dün 1.5 aylık maaşlarının ödendiğini ifade eden Gaba, "Yaşadığımız mağduriyet nedeniyle avukatımızla görüştük. Maaşlarımızı alabilmek için ihtar çektik. Maaşlarımız ödenmediği için iş görmeme hakkımızı kullanıyoruz. Maddi olarak zor durumdayız. Tek talebimiz maaşlarımızın ödenmesi ve düzenli bir şekilde ücretlerimizi almak" dedi. İşçilerden Hasan Akbulut ise, maaşlarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Şoför farkı olan 200'er liranın 2019 yılından bu yana kendilerine ödenmediğini ileri süren Akbulut, işçiler olarak haklarını talep ettiklerini dile getirdi.DHA-Bölge Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-07-10 14:42:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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