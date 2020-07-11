Jandarmadan minik Mustafa'ya sürpriz doğum günü pastası



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, askerleri çok seven 4 yaşındaki Mustafa'ya jandarma personeli sürpriz doğum günü düzenleyerek pasta götürdü. Pastadaki mumları üfleyen Mustafa, jandarma ağabeylerine sarıldı.

Sarayköy'de yaşayan Mustafa Ünlü, dedesine ait pastaneye her sabah alışveriş için gelen İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma personeliyle arkadaşlık kurdu. Minik Mustafa'nın ailesi, jandarma personeline kendilerini çok sevdiğini ve dün doğum günü olduğunu söyledi. Bunun üzerine askerler pasta alıp, sürpriz bir doğum günü düzenleyerek Ünlü ailesinin evine gitti. Evin kapısının açılmasıyla karşısında ellerinde pasta, jandarmaları gören minik Mustafa, mumları üfledi. Minik Mustafa doğum gününü kutlayan askerlere sarıldı. O anlar aile bireyleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Sarayköy Ramazan ÇETİN

2020-07-11 15:56:23



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