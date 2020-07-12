10 metre yükseklikten düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

Denizlide çatı tamiratı yapan kaynak ustası yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Serinhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaynak ustası Mehmet Dal, bir işyerinin çatı bölümünde çalışıyordu. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Dal, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlarım ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kaynak ustasını Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Dal, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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