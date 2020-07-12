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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 metre yükseklikten düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

İHA

Denizlide çatı tamiratı yapan kaynak ustası yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

10 metre yükseklikten düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

Denizlide çatı tamiratı yapan kaynak ustası yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, Serinhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaynak ustası Mehmet Dal, bir işyerinin çatı bölümünde çalışıyordu. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Dal, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlarım ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kaynak ustasını Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Dal, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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