(Özel haber) Estupinan: "Transfer konusu kulüplerin arasında çözmesi gereken bir olay"

Denizlispor’un sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan kiralık oyuncusu Oscar Estupinan, transferi ile ilgili olarak "Ligde kalmaya odaklandım. Ligde kaldıktan sonra her şey belli olur. Bu kulüplerin arasında çözmesi gereken bir olay" dedi.

Denizlispor’da olan kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kolombiyalı futbolcu Oscar Estupinan, İHA muhabirine verdiği özel röportajda Denizlispor’un hedeflerine konsantre olduğunu vurguladı. Bu sezon çalıştığı 3 teknik adam ile de iyi anlaştığını belirten Estupinan, "Benim aslında hepsiyle iyi anlaştığımı söylemem lazım. Çünkü baktığınız da hepsiyle gol attım ve hepsiyle de anlaştım. Futbollarını ve felsefelerini anladım. Bana bir sürü şey kattılar. Hepsi ayrı ayrı bu daha iyi, bu daha kötü diyemem çünkü gruba da kattıkları çok şey var. O yüzden şu ya da bu diyemiyorum. Hepsiyle aram iyiydi. Hepsiyle gol attım, atabildim, oynayabildim. Bu konuda işim çok rahat" şeklinde konuştu.



"Bu kulübün hedeflerine göre konsantre oldum"

Yeşilsiyahlı takımda kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun Denizlispor'a transferi ile ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ben geldiğim günden beri hepsi bana çok iyi davrandı. Takımdaki çalışanlar, futbolcular hepsi çok iyi davrandı. Şehir bana hoş geldin dedi. Taraftarlarımız gösterdiği sevgi dolu hareketleri, sözler beni çok mutlu etti ama şöyle söylemem lazım bu kulüplerin arasında çözülmesi gereken olay. Ben şu anda tamamı ile bu kulübün hedeflerine göre konsantre oldum. Bu da ligde kalmak, ligde kaldıktan sonrada zaten her şey belli olacak. Bir karar da alınır."



"Favori belirlemek çok zor çünkü çok iyi iki tane kulüp var"

Süper Lig’in son haftalarında Başakşehir ve Trabzonspor’un kıyasıya mücadelesinde şampiyonluk favorisinin hangi takım olduğu ile ilgili yöneltilen soruya ise Estupinan, "Aslında favori belirlemek çok zor çünkü çok iyi iki tane kulüp var. Lig şampiyonluğu için şu anda kıyasıya mücadele ediyorlar. Birisi Trabzon, birisi de Başakşehir. İkisi de çok iyi kalitede takımlar. Açıkçası futbolda iki kulüp için de her şey değişebilir. Şimdi Başakşehir, ya da Trabzonspor diyemiyorum. Gerçekten karar vermekte zorlanıyorum. Ama çok güzel bir final sezonu beklediğini söyleyebilirim" şeklinde cevap verdi.



Estupinan’ı zorlayan savunmacıların ikisi de Trabzonspor’da

Kolombiyalı golcü, kendisini en çok zorlayan savunmacıların Trabzonspor’da olduğunu belirterek, "Trabzonspor’un iki tane stoperi öne çıkıyor bu durumda çünkü ikisinin de hem deneyim olarak hem de yetenek olarak çok üst düzey olduğunu düşünüyorum. Onların çok iyi olduğunu düşündükten sonra zaten onlara karşıda ne kadar zorlandığımı da hissettim" ifadelerini kullandı.



"O gün çok mutlu olmuştum"

Denizlispor’da en unutamadığı anı anlatan Estupinan, "Çok anım var ama özellikle taraftarımızın olduğu dönemlerde Rizespor maçımız vardı. Rizespor maçına oyuna girdikten hemen sonra ilk dokunduğum topla gol atmıştım. Onların desteğini, enerjisini hissetmiştim. Sanırım unutamadığım gol bu olabilir çünkü maçı da kazanmamızı sağlamıştı o gün çok mutlu olmuştum" diye konuştu.

