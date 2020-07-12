Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

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Trabzonspor, Süper Lig’in 32. haftasında konuk olacağı Denizlispor müsabakası için Denizli’ye geldi.

Trabzonspor, Süper Lig’in 32. haftasında yarın Denizlispor ile karşılaşacak. Bordomavililer, bu müsabaka için Çardak Havalimanı’na indi. Pandemi sebebiyle taraftarlar havalimanına alınmadı. 24 kişilik kafilenin takım otobüsüne binmesinin ardından bordomavili ekip, kamp yapacakları tesise geçti.

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