Rektör Bağ: “15 Temmuz 2016 gecesi hain teşebbüsü bir kez daha nefretle kınıyoruz”

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nedeniyle açıklamalarda bulundu. Rektör Bağ, tarihinden aldığı güç ile nice destanlar yazan aziz milletin, 15 Temmuz 2016 gecesi bu destanlara bir yenisini eklediğini ifade etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açıklama yayımlayan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, geçmişten günümüze canları pahasına kazandıkları zaferlerle tarihe adlarını altın harflerle yazdırma şerefine nail olan aziz milletin, şanlı geçmişinden aldığı güç ile bugünlere geldiğinden bahsetti. Rektör Bağ, “Düşmana karşı mücadelede mahir olduğunu çok kez kazandığı mücadeleler ile Çanakkale’de, Kocatepe’de, Sakarya’da, kısacası Aziz Vatan’ın dört bir yanında tüm dünyaya kanıtlayan Milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi de Devletimizin içine sızmış, eli kanlı FETÖ Terör Örgütünün üniformalı teröristlerinin hain kalkışmasına karşı Vatanına ve Milletin iradesine sahip çıkmıştır” dedi.



“Atalarımızın izinden giderek, canları pahasına üstün bir gayret göstermiştir”

Prof. Dr. Rektör Bağ, “Milletin tanklarını, yine Millete ve demokrasisine çeviren gözü dönmüş teröristler, halkın iradesinin sembolü olan Gazi Meclisimize de saldırma cüretini göstermiştir. Ancak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile bu hain darbe girişimine gövdesini bir an bile düşünmeden siper eden aziz Milletimiz, birliğini ve vatanının bütünlüğünü korumak adına geçmişimizde olduğu gibi atalarımızın izinden giderek, canları pahasına üstün bir gayret göstermiştir. 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimizi yok sayan FETÖ terör örgütü üyelerinin menfur darbe girişimini de bozguna uğratmayı başarmıştır” diye konuştu.



“Vatanımızın birliğine kast edilen benzeri bir olay yaşatmamasını niyaz ediyoruz”

Pamukkale Üniversitesi ailesi olarak, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan hain teşebbüsü bir kez daha nefretle kınadıklarını belirten Rektör Bağ, “Cenabı Hak’tan vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin birliğine kast edilen benzeri bir olay yaşatmamasını niyaz ediyoruz. Aziz Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü en kalbi duygularımla kutlar, vatan müdafaası uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, bu uğurda gazilik mertebesine yükselmiş tüm vatandaşlarımıza ise sağlıklı bir ömür temenni ederim” dedi.

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