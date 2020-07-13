Denizli’de bir hafta içerisinde 117 trafik kazası meydana geldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta içerisinde 54’ü yaralanmalı olmak üzere 117 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, kentte son bir hafta içerisinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde 24 bin 548 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 621 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Kent genelinde toplamda 117 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 54’ü yaralanmalı, 63'ünün ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ayrıca kentte geçtiğimiz hafta ölümlü trafik kazası yaşanmadığı ifade edildi.

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