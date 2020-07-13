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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de 634 farklı asayiş olayında 371 şüpheli gözaltına alındı

İHA

Denizli’de 634 farklı asayiş olayında 371 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 hafta içerisinde 79 bin 726 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 174 şahıs yakalanırken, 634 farklı asayiş olayında ise 371 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli’de polis ekipleri tarafından 612 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 79 bin 726 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 174 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 130 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 85’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Yapılan çalışmalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ve mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet çalıntı dizüstü bilgisayar, 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildiği belirtildi.
Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 634 farklı asayiş olayında ise 371 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahısların 4’ü tutuklanarak ceza evine gönderildikleri bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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