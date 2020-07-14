Trabzonspor'a Denizlispor'dan çelme

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DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig'de 1984 yılından beri süren 36 senelik şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Trabzonspor, bu sezon Denizlispor mağlubiyetleriyle zirveden oldu.

Bu sezon ligde 4 mağlubiyetinin 2'sini yeşil-siyahlılardan alan Trabzonspor, ilk yarıda rakibine evinde 2-1 yenildi. Ligde evindeki Denizlispor yenilgisinden sonra 16 maçtır bileği bükülmeyen Trabzonspor'un yenilmezlik serisini yine yeşil-siyahlılar bozdu.

Denizli, lider Medipol Başakşehir'in mağlup olduğu haftada Trabzon'un şampiyonluk hayallerine büyük darbe vurdu.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA

2020-07-13 23:32:09



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