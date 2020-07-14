Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir: "Bu işi çok fazla beceremedim"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Denizlispor maçı mağlubiyetinin ardından şok açıklamalarda bulundu. Çimşir, “Elimize geçen fırsatı kullanamadık” dedi.

Süper Ligin 32. haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda Denizlispor, Trabzonspor’u kendi evinde 21 mağlup etmesinin ardından Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, basın açıklamasında çok kısa açıklamada bulundu. Çimşir, “Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Bütün taraftarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Elimize geçen fırsatı kullanamadık. Denizlispor’u tebrik ederim" dedi. Çimşir maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise sahada olan hataların futbolcuların hataları olmadığını ifade ederek, "Bütün sorumluluk benim. Demek ki bu işi çok fazla beceremedim" açıklamalarında bulundu.

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