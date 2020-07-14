Levent Kartop: “Maçı aldığımız için çok mutluyum” Denizlispor Teknik Direktörü Levent Kartop: “2 haftadır şampiyonluğa oynayan takımlara karşı oynuyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Levent Kartop: “Maçı aldığımız için çok mutluyum” Denizlispor Teknik Direktörü Levent Kartop: “2 haftadır şampiyonluğa oynayan takımlara karşı oynuyoruz”

İHA

Levent Kartop: “Maçı aldığımız için çok mutluyum” Denizlispor Teknik Direktörü Levent Kartop: “2 haftadır şampiyonluğa oynayan takımlara karşı oynuyoruz”

Denizlispor Teknik Direktörü Levent Kartop, Trabzonspor galibiyeti sonrası “Zorlu bir müsabaka bizi bekliyordu, çünkü iki haftadır şampiyonluğa oynayan takımlara karşı oynuyoruz. Geçen hafta oğlum bir yaşına girdi ve ona doğum günü hediyesi vermek istiyordum. Üç puanı da ona armağan ediyorum” dedi.
Süper Lig'in 32. haftasında evinde Trabzonspor'u 21 yenen Denizlispor'da Teknik Direktör Levent Kartop, maç sonu açıklamalarda bulundu. Sahadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten Kartop, “Zorlu bir müsabaka bizi bekliyordu, çünkü iki haftadır şampiyonluğa oynayan takımlara karşı oynuyoruz. Oyunda 10 geriye düştüğümüz anlarda bile maçı bırakmamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü arkadaşlarımızla konuştuk, soyunma odasına girdiğimde onlara şunları söyledim. Bu takımın bu maçı çevireceğine inanıyorum ve sizlerde inanın ve hepsi bana söz verdi bu maçı alacaklarına dair. Bu maçı aldığımız içinde çok mutluyum” dedi.

“Üç puanı oğluma armağan ediyorum”
Galibiyeti oğluna armağan eden Kartop, “Oyuncularımla gurur duyuyorum, hiçbir zaman bırakmadılar. Geçen haftada son dakikaya kadar devam ettik ve böylede devam edeceğimizi düşünüyorum. Önümüzde bir Alanya maçı var ve oda zorlu bir rakip. Ona da iyi konsantre olup oradan da puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Geçen hafta oğlum bir yaşına girdi ve ona doğum günü hediyesi vermek istiyordum, söz vermiştim aileme. Bu hafta onlar aklıma geldi galibiyetten sonra. Onlara buradan bu üç puanı da armağan ediyorum ve çok seviyorum onları” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor taraftarları galibiyetin ardından stat önünde 3 puanı kutladı
YEREL HABERLER Denizlispor taraftarları galibiyetin ardından stat ...
Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir: "Bu işi çok fazla beceremedim"
YEREL HABERLER Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir: "Bu işi çok ...
Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçının ardından
Trabzonspor'a Denizlispor'dan çelme
YEREL HABERLER Trabzonspor'a Denizlispor'dan çelme
Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 2-1
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 2-1
Süper Lig: Denizlispor: 2 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 2 - Trabzonspor: 1 (Maç ...
Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Trabzonspor : 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - Trabzonspor : 1 (Maç ...
Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçından notlar
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçından notlar
Pos cihazıyla dolandırıcılıkta ikinci operasyon: 5 tutuklama
YEREL HABERLER Pos cihazıyla dolandırıcılıkta ikinci operasyon: 5 ...
Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklama
Pos cihazı ile banka kartlarını kopyalayan 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Pos cihazı ile banka kartlarını kopyalayan 5 kişi ...
Denizli Valisi Atik’in 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Denizli Valisi Atik’in 15 Temmuz mesajı
Polisten apart, otel ve umuma açık alanlara yönelik denetim Kurallara uymayan işletmelere 48 bin 741 TL idari para cezası kesildi
YEREL HABERLER Polisten apart, otel ve umuma açık alanlara yönelik ...
Denizli’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon
YEREL HABERLER Denizli’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
Denizli’de bir haftada 64 bin 888 kişiye cezai işlem
YEREL HABERLER Denizli’de bir haftada 64 bin 888 kişiye cezai işlem
Tütün satışı gerçekleştiren iş yerlerine denetim yapıldı
YEREL HABERLER Tütün satışı gerçekleştiren iş yerlerine denetim ...
Denizli’de 634 farklı asayiş olayında 371 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’de 634 farklı asayiş olayında 371 şüpheli ...
Denizli’de bir hafta içerisinde 117 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli’de bir hafta içerisinde 117 trafik kazası ...
Kuaför olmak için evden kaçan Nafiye için kuaförlere çağrı
YEREL HABERLER Kuaför olmak için evden kaçan Nafiye için kuaförlere ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X