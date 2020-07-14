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Olcay Şahan, “Bugün çok önemli üç puan aldık, nefes alabildik, mutluyuz” Genç kaleci Altıntaş, “İş bitmedi, önümüzde önemli maçlarımız var”

İHA

Olcay Şahan, “Bugün çok önemli üç puan aldık, nefes alabildik, mutluyuz” Genç kaleci Altıntaş, “İş bitmedi, önümüzde önemli maçlarımız var”

Denizlispor’da kaleci Tolgahan’ın sakatlaması ile kritik haftalarda fileleri koruma görevi verilen Hüseyin Altıntaş ve futbolcu Olcay Şahan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galibiyet hasretini dile getiren Şahan, “Kritik bir dönemdeyiz, şuan herkes can derdinde. Bizde bugün üç puan aldık, nefes aldık, mutluyuz” dedi.
Denizlispor, 5 haftadır 3 puan hasretiyle Trabzonspor maçı ile sona erdirdi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. Sonradan oyuna dahil olan ve eski takımına karşı mücadele eden Olcay Şahan, “Son haftalarda galip gelemiyorduk. Galibiyete hasrettik. Bugün çok önemli bir üç puan aldık, nefes alabildik. Çünkü rakiplerimizde son haftalarda puanlarını topluyordu. Biz maalesef toplayamadık. Bugün üç puan aldık ve ilk adımı attık. Önümüzde iki maç daha var orada da puanlarımızı alıp sezonu güzelce kapatmak istiyoruz. Tabi eski takıma karşı oynamak ayrı bir heyecan veriyor. Maçta üç puan çok kritik bir puandı. Kritik bir dönemdeyiz, şuan herkes can derdinde. Bizde bugün üç puan aldık, nefes aldık, mutluyuz” dedi.

“Tabi ki iş bitmedi, önümüzde önemli maçlarımız var”
Denizlispor’da kaleci Stackhowiak’ın gitmesinin ve Tolgahan Acar’ın sakatlanmasıyla fileler Hüseyin Altıntaş’a teslim edildi. Başarılı perfonmans gösteren genç kaleci Altıntaş, “Tabi ki pandemiden sonra çok zorlu bir süreç geçirdik. Bunu Trabzonspor maçında atlattığımız için mutluyuz. Mutlaka bir galibiyete, nefese ihtiyacımız vardı. O maç Trabzonspor maçı oldu. Allah’a şükürler olsun bu maça, benim oynadığım maça denk geldi. Çok şükür biz buraya dualarla geldiğimizi düşünüyorum. Tabi ki iş bitmedi, önümüzde en önemli maçımız daha var, İnşallah önümüzdeki iki maçı da anlımızın akıyla Allah’ın yardımıyla bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

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