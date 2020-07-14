Özel Denizli Cerrahi Hastanesi üroloji kadrosuna güçlü bir isim daha eklendi.

27 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle bugüne kadar bir çok başarıya imza atan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay, Özel Denizli Cerrahi Hastanesinde hasta kabulüne başladı.



Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay böbrek taşı, prostat kanseri ve mesane tümörü gibi birçok önemli hastalık başta olmak üzere kadın ve erkeklerdeki ürolojik rahatsızlıkların teşhis ve tedavisinde hizmet verecek. Cerrahi Hastanesi sosyal medya kanallarından hastalarına seslenen Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay, "27 yıllık üroloji tecrübemle Özel Denizli Cerrahi Hastanesinde hasta kabulüne başladım, bu güzel hastanede mesleki birikimimi hastalarıma en iyi şekilde hizmet vermek için kullanacağım, tüm hastalarıma sevgilerimle" dedi.



Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay'ın hastane bünyesine katılması ile ilgili konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Çelik ise, " Levent hocamızın aramıza katılmasıyla birlikte hem üroloji hem de akademik hekim kadromuzu daha güçlendirdik. Kendisiyle birlikte iyi işlere imza atacağımıza şüphem yok. Hastanemize ve hastalarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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