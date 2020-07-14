Denizli’de geçen ay 2 bin 337 konut satıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de geçen ay 2 bin 337 konut satıldı

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Konut Satış İstatistikleri Haziran 2020 verileri göre, Denizli'de geçen ay 2 konut 337 satıldı.

Denizli’de geçen ay 2 bin 337 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Konut Satış İstatistikleri Haziran 2020 verileri göre, Denizli’de geçen ay 2 konut 337 satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre, Denizli ilinde konut satışları yüzde 258,4 arttı.
Denizli’de konut satışları 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 258,4 oranında artarak 2 bin 337 oldu. Bu satışların 670’i ilk satış, 1 667’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 28 bin 799 konut satışı ve yüzde 15,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 21 bin 915 konut satışı ve yüzde 11,5 pay ile Ankara, 11 bin 690 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 29 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 68 konut ile Bayburt oldu. Denizli ise Türkiye genelinde yüzde 1,2’lik payla 23. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar arttı
Denizli’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1191,8 oranında artış göstererek bin 421 oldu. Bin 421 ipotekli satışın 425’i ilk satış, 996’sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 101 bin 504 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 53,4 olurken, bu oran Denizli ili için yüzde 60,8 olarak gerçekleşti.

Denizli’de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,0 oranında artış göstererek 916 oldu. Bu satışların 245’i ilk satış, 671’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 88 bin 508 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bekilli’nin 6 mahallesinde 2 gün boyunca su kesintisi yaşanacak
YEREL HABERLER Bekilli’nin 6 mahallesinde 2 gün boyunca su kesintisi ...
Denizlispor'da bayram havası
YEREL HABERLER Denizlispor'da bayram havası
İmamlar gelmeyince minarenin kapısını kırıp sela okudu, sokak sokak dolaşıp halkı dışarı çıkardı Belediye imamı Mehdi Koç: "15 Temmuz, devletimize sahip çıkmayı perçinlediğimiz gündür"
YEREL HABERLER İmamlar gelmeyince minarenin kapısını kırıp sela ...
Başkan Osman Zolan'dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Osman Zolan'dan 15 Temmuz mesajı
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi üroloji kadrosuna güçlü bir isim daha eklendi.
YEREL HABERLER Özel Denizli Cerrahi Hastanesi üroloji kadrosuna ...
Yılan ve akrep sokması tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturuyor
YEREL HABERLER Yılan ve akrep sokması tüm dünyada ciddi bir halk ...
Milli sporcular, 15 Temmuz akşamı zincir oluşturup Denizli sancağını elden ele taşıyacak
YEREL HABERLER Milli sporcular, 15 Temmuz akşamı zincir oluşturup ...
Olcay Şahan, “Bugün çok önemli üç puan aldık, nefes alabildik, mutluyuz” Genç kaleci Altıntaş, “İş bitmedi, önümüzde önemli maçlarımız var”
YEREL HABERLER Olcay Şahan, “Bugün çok önemli üç puan aldık, nefes ...
Denizlispor Başkanı Ali Çetin: “Mutluyuz, gerçekten çok ihtiyacımız olan bir puandı”
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Ali Çetin: “Mutluyuz, gerçekten ...
Levent Kartop: “Maçı aldığımız için çok mutluyum” Denizlispor Teknik Direktörü Levent Kartop: “2 haftadır şampiyonluğa oynayan takımlara karşı oynuyoruz”
YEREL HABERLER Levent Kartop: “Maçı aldığımız için çok ...
Levent Kartop’a taraftardan büyük ilgi
YEREL HABERLER Levent Kartop’a taraftardan büyük ilgi
Denizlispor taraftarları galibiyetin ardından stat önünde 3 puanı kutladı
YEREL HABERLER Denizlispor taraftarları galibiyetin ardından stat ...
Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir: "Bu işi çok fazla beceremedim"
YEREL HABERLER Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir: "Bu işi çok ...
Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçının ardından
Trabzonspor'a Denizlispor'dan çelme
YEREL HABERLER Trabzonspor'a Denizlispor'dan çelme
Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 2-1
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: 2-1
Süper Lig: Denizlispor: 2 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 2 - Trabzonspor: 1 (Maç ...
Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Trabzonspor : 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - Trabzonspor : 1 (Maç ...
Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçından notlar
YEREL HABERLER Yukatel Denizlispor - Trabzonspor maçından notlar
Pos cihazıyla dolandırıcılıkta ikinci operasyon: 5 tutuklama
YEREL HABERLER Pos cihazıyla dolandırıcılıkta ikinci operasyon: 5 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X