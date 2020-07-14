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15 Temmuz'da 580 askeri durduran Elif Dağdelen: Her durumda vatanımız için mücadeleye hazırız

DHA

15 Temmuz'da 580 askeri durduran Elif Dağdelen: Her durumda vatanımız için mücadeleye hazırız


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Çardak Havalimanı'nda askeri aracın direksiyonuna geçip anahtarını alarak 580 komandonun Ankara'ya sevk edilmesini engelleyen Elif Dağdelen, gösterdiği cesaretle ilçenin kahramanı haline geldi. 15 Temmuz gecesi, asker üniforması giymiş hainleri durdurduklarını belirten Dağdelen, "Bizi o gece öldüremezlerdi. Kurşun bile işlemezdi. Biz her durumda vatanımız için mücadeleye hazırız. Üzerimde üniforma olması şart değil" dedi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında Denizli ve Aydın'dan 580 askeri personel Çardak Havaalanı kullanılarak Ankara'ya götürülmek istendi. Bu sırada, askeri aracın önüne geçen çok sayıda vatandaş, demokrasiye sahip çıktı. Askeri konvoyun geçişi sırasında yolu kapatan vatandaşlar arasında yer alan 2 çocuk annesi Elif Dağdelen, en öndeki askeri araca bindi. Direksiyona geçerek aracı durdurduktan sonra anahtarını alan Dağdelen, bu sayede konvoyu durdurmayı başardı. O dönem Çardak ilçesinde yaşayan Dağdelen, darbe girişimi sırasında gösterdiği cesaretle ilçenin kahramanlarından oldu.  
'SİZİ ÖLDÜRÜRÜZ' DEDİLER'
O geceyi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan Dağdelen, televizyonlarda okunan darbe bildirisini duyunca çocukların da alarak dışarı çıktığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sokaklara inin' çağrısı sonrası ailesiyle birlikte Çardak Havaalanı'na yöneldiklerini ifade etti. Yolda askeri konvoyla karşılaştıklarını belirten Dağdelen, camı açıp, "Nereye gidiyorsunuz? Geri dönün" çağrısında bulunduğunu kaydetti. Askeri konvoydan önce havaalanına ulaştıklarını ve yolu kapattıklarını dile getiren Dağdelen, "Askeri konvoyun önüne geçtik. Geçiş izni vermedik. Bize tatbikata gideceklerini söylediler. En öndeki aracın kapısını yokladım. Tesadüfen kapı açıkmış. İçerisine bindim. Bir elimle direksiyonu tutarken diğeriyle anahtarı çektim. İçeridekilere 'Siz kime darbe yapıyorsunuz? Kime hizmet ediyorsunuz?' dedim. Bana araçtan inmemi, geri döneceklerini söylediler. O gece vatan elden gidecek korkusuyla o araca nasıl çıktığımı bir Allah, bir de ben biliyorum. Ben araca bindiğim için konvoy ilerleyemedi. Tatbikata geldiklerine zaten inanmamıştık. Araçtan indim. Bu sırada Çardak'tan ve Denizli'den gelen vatandaşlarımızın da yardımıyla önlerine geçip hareket etmelerini engelledik" dedi. Geçiş imkanı tanımadıklarını söyleyen Dağdelen, "Tekerlerin önüne oturduk. Kalkmadık. Komutanları geldi, kalkmamızı söyledi. 'Sizi öldürürüz' dediler. Ayağa kalkıp kol kola girerek mücadelemize devam ettik. Askerler bize vurdu, biz onlardan tüfeklerini almaya çalıştık. Sabaha kadar kollarımız vücudumuz morluklar içindeydi. Onlara geçit vermedik. Gece sabaha kadar savaştık, sabah zafere ulaştık. Allah'ın izniyle olayı yatıştırdık. Asker üniformalarının içerisine girmiş hainleri orada durdurduk" diye konuştu. Sabaha kadar nöbet tuttuklarını dile getiren Dağdelen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'na inmesi sonrası olayların rahatladığını ve öğlene doğru da engellemeye çalıştıkları askerlerin teslim alındığını dile getirdi.
'VATANIMIZ İÇİN ÖLSEK DE KORKUP KAÇMAYIZ'
15 Temmuz gecesi korku yaşamadığını ifade eden Dağdelen, "Bizi o gece öldüremezlerdi. Kurşun bile işlemezdi. Bizde bu iman bu yürek olduğu sürece bu vatana onlara asla teslim etmeyiz. O gece tecrübesizdik. Şimdi tecrübeliyiz. Biz o darbeden çok şey öğrendik. Onların hain planları varsa bizim de yüreğimiz var. Vatanımız için ölsek de korkup kaçmayız" şeklinde konuştu. Vatan ve millet için her zaman mücadele etmeye hazır olduğunu dile getiren Dağdelen, "40 yıl boyunca içimize çöreklenmiş olan bu hainlerden vatanımızı temizledik. Biz her durumda vatanımız için mücadeleye hazırız. Üzerimde üniforma olması şart değil. Çocuklarımı da bu vatan için büyüttüm, hazırladım. Vatanımız için her zaman askeriz" dedi.
Sarı'nın üniversite öğrencisi kızı Nisa Hanım Dağdelen ise, aile olarak darbe girişimine karşı koyduklarını ifade etti. Sabaha kadar direndiklerini vurgulayan Dağdelen, "O hain geceyi unutmak mümkün değil. O hainler, insanların üzerine bomba atmaktan, onları öldürmekten kaçınmadılar. Biz aile olarak darbeye karşı mücadele verdik. Aklımızda yalnızca vatan vardı. Hiç tanımadığımız insanlarla kol kola mücadele verdik. Biz o gece, demokrasiyi tüm dünyaya gösterdik. Egemenliğin milletin olduğunu bir kez daha kanıtladık" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-07-14 15:07:16

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