Kaçak kazıda anıt mezarların bulunduğu alan sit alanı ilan edildi



Sezgin ÖZDEMİR / ÇAMELİ, (Denizli), (DHA)DENİZLİ'nin Çameli ilçesi Kızılyaka Mahallesi'ndeki tarlada, definecilerin yaptığı kaçak kazılar sonucu ortaya çıkan anıt mezarlar ve çevresinde bulunan yazıtların bulunduğu alan, 1'inci ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanı ilan edildi.

Çameli'nin Kızılyaka Mahallesi Kalaycıönü mevkisinde, bir kişiye ait tarlada bir süre önce yapılan kaçak kazı sonucu Roma Dönemi'ne ait anıt mezar, yazıt ve tarihi blok kesme taşların bulunması üzerine Denizli Valiliği harekete geçti. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Denizli Müze Müdürlüğü'nün uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda, sahayla ilgili bir rapor hazırlandı. Hazırlanan rapor Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bildirildi ve bölgenin SİT alanı ilan edilmesi yönünde görüş bildirildi. Kurulun yaptığı incelemede, sahanın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği gösterdiği gerekçesiyle 1'inci ve 3'üncü derece sit alanı olarak tescillerinin uygun olduğuna karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla karar, Resmi Gazete´de yayımlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çameli Sezgin ÖZDEMİR

2020-07-15 17:49:51



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