Denizli’de 15 Temmuz 4. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi törenlerle anıldı Vali Atik: “4 yıl önceki bu görüntüleri izlerken tüylerim diken diken oldu” “Denizli Valisi olmaktan gurur duydum” Başkan Zolan: “Allah'ım bizlere o karanlık geceyi bir daha yaşatmasın”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de 15 Temmuz 4. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi törenlerle anıldı Vali Atik: “4 yıl önceki bu görüntüleri izlerken tüylerim diken diken oldu” “Denizli Valisi olmaktan gurur duydum” Başkan Zolan: “Allah'ım bizlere o karanlık geceyi bir daha yaşatmasın”

İHA

Denizli, Türk milletinin destanlar yazdığı 15 Temmuz 2016 gecesi vatanı için kanını döken şehit ve gazilerine bir kez daha şükranlarını dile getirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıldönümü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda törenle anıldı.

Denizli’de 15 Temmuz 4. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi törenlerle anıldı Vali Atik: “4 yıl önceki bu görüntüleri izlerken tüylerim diken diken oldu” “Denizli Valisi olmaktan gurur duydum” Başkan Zolan: “Allah'ım bizlere o karanlık geceyi bir daha yaşatmasın”

Denizli, Türk milletinin destanlar yazdığı 15 Temmuz 2016 gecesi vatanı için kanını döken şehit ve gazilerine bir kez daha şükranlarını dile getirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıldönümü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda törenle anıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Denizli'de de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda törenlerle anıldı. Salgın nedeniyle sınırlı sayıda vatandaşın alana kabul edildiği program saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene katılanlar daha sonra Büyükşehir Belediye binasında bulunan dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşmasını izledi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 15 Temmuz gecesi Denizli’de yaşananları izledikten sonra Denizli halkıyla bir kez daha gurur duyduğunu belirterek, “Sağ olsun Osman Zolan Başkanımızın önderliğinde halkımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vererek şu anda bulunduğumuz meydanı adeta hınca hınç şekilde doldurarak candan daha kıymetli gördükleri vatanlarına sahip çıktılar. Ben 4 yıl önceki bu görüntüleri izlerken tüylerim diken diken oldu. Denizli Valisi olmaktan gurur duydum. Böyle vatansever insanlara hizmet etmekten dolayı gurur duydum” dedi.

“Allah'ım bizlere o karanlık geceyi bir daha yaşatmasın”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Türk milletinin 4 yıl önce bayrağına ve vatanına sahip çıkmasının sözlerle ifade edilemeyeceğini belirtti. Başkan Zolan, “Allah'ım bizlere o karanlık geceyi bir daha yaşatmasın. Onu yaşamamak için de uyanık ve dikkatli olmamız, birlik ve beraberliğimizi her zaman korumamız lazım. Farklılıklarımız olabilir ama birliğimiz daim olmalı, 15 Temmuz 2016 gecesi Denizli'nin ve ülkenin canını hiçe sayıp millet iradesine sahip çıktı. 251 şehidimiz, 2 binin üzerinde gazimiz var. Allah'ım şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize uzun, sağlıklı ömür versin. İnşallah yarınımız bugünümüzden daha güzel olsun” diye konuştu.

Başkan Zolan, Denizli Sancağı'nı anlattı
Başkan Zolan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda sergilenen Denizli Sancağı'nın hikayesini Vali Atik'e anlattı. Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin 15 Mayıs 1919’da Yunanlıların İzmir’i işgal etmesinden kısa süre sonra Denizli Sancağı ile birlikte Bayramyeri Meydanı’nda geldiğini, burada Denizlilere bir fetva verdiğini kaydeden Başkan Zolan, sancağın 15 Temmuz 2016'da meydana bir kez daha kendisi tarafından çıkartıldığını anlattı.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlediği programa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Garnizon Komutanı Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli sporcular, 15 Temmuz’da Denizli sancağını elden ele taşıdı Denizli sancağını sporcu Vali Atik’e teslim etti
YEREL HABERLER Milli sporcular, 15 Temmuz’da Denizli sancağını elden ...
Denizli 15 Temmuz destanını andı
YEREL HABERLER Denizli 15 Temmuz destanını andı
Denizli’nin meydanında 15 Temmuz nöbeti başladı Denizli’de vatandaşlar 15 Temmuz’da sabah ezanına kadar nöbette
YEREL HABERLER Denizli’nin meydanında 15 Temmuz nöbeti ...
Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Pamukkale Belediyesinden 15 Temmuz fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinden 15 Temmuz fotoğraf sergisi
Denizli protokolünden 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Denizli protokolünden 15 Temmuz şehidinin ailesine ...
Kaçak kazıda anıt mezarların bulunduğu alan sit alanı ilan edildi
YEREL HABERLER Kaçak kazıda anıt mezarların bulunduğu alan sit alanı ...
Denizli’de 15 Temmuz sergisine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Denizli’de 15 Temmuz sergisine yoğun ilgi
Şehitliği ziyaret eden Vali Atik, şehit aileleriyle yakından ilgilendi
YEREL HABERLER Şehitliği ziyaret eden Vali Atik, şehit aileleriyle ...
AK Parti İl Başkanı Filiz; “Tek yürek olan milletimizin destanıdır”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Filiz; “Tek yürek olan ...
Gedik Piliç İSO 500 listesinde yükselmeye devam ediyor Gedik Piliç’in hedefi 200 milyon lira
YEREL HABERLER Gedik Piliç İSO 500 listesinde yükselmeye devam ...
Denizlispor'un süper yedeği Estupinan
YEREL HABERLER Denizlispor'un süper yedeği Estupinan
Bilinçli üreticilerin kekikleri dünyaya ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Bilinçli üreticilerin kekikleri dünyaya ihraç ...
17 yaşındaki kıza doğum gününde çifte mutluluk Kalp ameliyatı olan genç kız doğum gününde hayata tutundu
YEREL HABERLER 17 yaşındaki kıza doğum gününde çifte mutluluk Kalp ...
PAÜ, 15 Temmuz şehitlerini hain darbe girişiminin dördüncü yılında unutmadı
YEREL HABERLER PAÜ, 15 Temmuz şehitlerini hain darbe girişiminin ...
Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz’un yıl dönümünde milli birlik çağrısı “15 Temmuz öyle bir gün ki; içinde hem ihanet, hem de zafer var!”
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz’un yıl dönümünde milli ...
Denizli Eğitim Bir Sen'den Ayasofya açıklaması Başkan Öselmiş: “Medeniyete karşı duydukları kini ve öfkeyi her fırsatta dile getirmekten geri durmamışlardır”
YEREL HABERLER Denizli Eğitim Bir Sen'den Ayasofya açıklaması Başkan ...
Denizli'de düğünlere zaman kısıtlaması
YEREL HABERLER Denizli'de düğünlere zaman kısıtlaması
Sokak ve köy düğünlerinde yeni kararlar
YEREL HABERLER Sokak ve köy düğünlerinde yeni kararlar
15 Temmuz'da 580 askeri durduran Elif Dağdelen: Her durumda vatanımız için mücadeleye hazırız
YEREL HABERLER 15 Temmuz'da 580 askeri durduran Elif Dağdelen: Her ...
Pamukkale Belediyesi 15 Temmuz’u unutmadı
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi 15 Temmuz’u unutmadı
DENİB’den sektörel ziyaretler
YEREL HABERLER DENİB’den sektörel ziyaretler
Denizli'de 174 kişi akrep sokması, 5 kişi yılan ısırmasıyla hastaneye başvurdu
YEREL HABERLER Denizli'de 174 kişi akrep sokması, 5 kişi yılan ...
Bekilli’nin 6 mahallesinde 2 gün boyunca su kesintisi yaşanacak
YEREL HABERLER Bekilli’nin 6 mahallesinde 2 gün boyunca su kesintisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X