Başkan Doğan’dan kreş müjdesi

– Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından Sevindik Mahallesi’nde yapımı sürdürülen NuranMesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevindeki çalışmalarda sona gelindi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Hayırsever Sadık Uzunoğlu ile birlikte, Ocak ayında temeli atılan NuranMesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevinde incelemelerde bulunarak, görevlilerden bilgi aldı. Başkan Doğan, kreşin yeni eğitimöğretim döneminde hizmete açılacağını söyledi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sevindik Mahallemizde yapımında sona geldiğimiz NuranMesut Uzunoğlu Gündüz Bakımevini, Hayırsever Sadık Uzunoğlu ile birlikte ziyaret ettik. Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledik. Kreşimiz yeni eğitimöğretim döneminde çocuklarımızın hizmetinde olacak. Eğitime, çocuklarımıza ve onların geleceklerine yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.