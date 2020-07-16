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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor, Alanyaspor maçına hazırlanıyor

İHA

Yukatel Denizlispor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

Denizlispor, Alanyaspor maçına hazırlanıyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.
Yeşilsiyahlı takım 19 Temmuz 2020 Pazar günü 21.00’de Alanyaspor ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Denizlispor, antrenman çalışmalarını Teknik Direktör Levent Kartop yönetiminde, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, koşu ve hendek atlama çalışmaları ile devam etti. Antrenman pas çalışmaları ve top kapma ile devam etti. Takımda kaleci Tolgahan Acar’dan başka eksik olmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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