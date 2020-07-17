Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nden askıda ‘check-up’ uygulaması Proje sonunda kazananlara ücretsiz check-up yapıldı

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sosyal girişim "Askıda Ne Var" ile yaptığı iş birliğiyle, kentte yaşayan öğrenciler için askıya ‘checkup’ bıraktı.
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi ürün ve hizmetlerin üniversite öğrencilerine ücretsiz sunulmasını sağlayan sosyal girişim "Askıda Ne Var" ile iş birliği yaptı. Hastanenin Kurumsal İletişim ve Pazarlama ekibi, Denizli'de yaşayan 3 öğrenci için askıya tam kapsamlı 3 checkup bıraktı. Proje, sosyal medya üzerinden gençlere açık olarak gerçekleşti. Kampanya sonunda checkup kazanan üniversiteli öğrenciler hastaneye davet edildi. Sabah saatlerinde tetkikler ile başlayan checkup süreci doktor muayeneleri ile öğle saatlerine kadar devam etti. Öğrenciler mevcut sağlık durumlarını yarım günde öğrenerek checkuplarını tamamlamış oldu.
“Gençlerin her zaman yanındayız”
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gençlerin her zaman yanındayız. Ürün ve hizmetlerin üniversite öğrencilerine ücretsiz sunulmasını sağlayan sosyal girişim 'Askıda Ne Var' ile yaptığımız iş birliği sonucunda askıya bıraktığımız checkup’larımızı Denizli’de yaşayan 3 öğrenciye hediye ettik. Öğrencilerimize sağlıklı ve mutlu günler diler, Askıda Ne Var ekibine teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.