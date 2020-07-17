Arbede sırasında kendi tüfeğinden çıkan saçmalarla öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, husumetlisi ile tartışan Bayram Çağı (60), arbede sırasında elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu göğsünden vurularak, hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam, Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan Ramazan D. (65) ile Bayram Çağı, karşılaşınca tartışma çıktı. Bunun üzerine Çağı, evine gidip, av tüfeğini alarak geri döndü. Burada tartışma, arbedeye dönüştü. Bu sırada av tüfeği ateş aldı. Kendi tüfeğinden çıkan saçmalarla göğsünden vurulan Bayram Çağı, kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ramazan D. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Acıpayam Deniz TOKAT
2020-07-17 11:37:48
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