Prefabrik ev alma vaadi ile 30 kişi yaklaşık 500 bin TL dolandırıldıklarını iddia etti Aralarında depremzedelerin de olduğu 30 kişi, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayette bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prefabrik ev alma vaadi ile 30 kişi yaklaşık 500 bin TL dolandırıldıklarını iddia etti Aralarında depremzedelerin de olduğu 30 kişi, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayette bulundu

İHA

Denizli'de yaklaşık 30 kişi, prefabrik ev yaptırmak isterken dolandırıldıklarını iddia etti. Adliye önünde toplanan mağdurlar, yaklaşık 30 kişinin mağdur edildiğini ve ortalama 500 bin TL dolandırıldıklarını söyledi. İçinde depremzede ve eşine doğum günü sürprizi yapmak isteyen kişilerin olduğu olayda dolandırıcı olduğu iddia edilen şahıs, "Ben bir kısmının evinin inşaatına başladım. Beni bir kumpasın içine düşürmeye çalışıyorlar" dedi.

Prefabrik ev alma vaadi ile 30 kişi yaklaşık 500 bin TL dolandırıldıklarını iddia etti Aralarında depremzedelerin de olduğu 30 kişi, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayette bulundu

Denizli’de yaklaşık 30 kişi, prefabrik ev yaptırmak isterken dolandırıldıklarını iddia etti. Adliye önünde toplanan mağdurlar, yaklaşık 30 kişinin mağdur edildiğini ve ortalama 500 bin TL dolandırıldıklarını söyledi. İçinde depremzede ve eşine doğum günü sürprizi yapmak isteyen kişilerin olduğu olayda dolandırıcı olduğu iddia edilen şahıs, “Ben bir kısmının evinin inşaatına başladım. Beni bir kumpasın içine düşürmeye çalışıyorlar” dedi.
Denizli ve çevre illerden 16 kişi adliyeye gelerek şikayette bulundu. Mağdur olduklarını belirten kişiler, prefabrik ev yaptırmak için anlaştıkları firmanın kendilerini dolandırdığını iddia etti. Manisa, Aydın, Denizli ve ilçelerinden yaklaşık 30 kişi, aynı firma tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. İnternet üzerinden gördükleri reklamlar sayesinde firmaya ulaştıklarını ve kendi arazilerine prefabrik ev yaptırmak için başlangıçta peşinat olarak belirli miktarda para verdiklerini söyleyen şahıslar, daha sonra hayalleri olan evlerinin suya düştüğünü belirttiler. Mağdurların kimisi eşine doğum günü sürprizi yapmak için kimi ise yatalak ve Acıpayam depreminde evi yıkılan annesi için prefabrik ev yaptırmak isterken dolandırıldığını söyledi.
Mağdurlar adına adliye önünde açıklama yapan Halime Avcı, eşine doğum günü sürprizi olarak prefabrik ev yaptırmak istediğini ve sonrasında dolandırıldığını söyledi. Yaklaşık 30 kişinin ortalama 500 bin TL dolandırıldığını belirten Avcı, “En azından şurada birkaç kişiyiz ama en azından 3040 kişi var ama ulaşamıyoruz. Bunların içerisinde Acıpayam’daki depremlerde mağdur olan kişiler de var, onlar da geliyor, hepimiz suç duyurusunda bulunacağız. Yaklaşık 500 bin TL var sanırsam, o kadar çok yani bizi böyle mahvetti. Her gün tehditlere ve küfürlere maruzuz, telefonlarımız engelleniyor, açılmıyor. Bugün vereceğiz, yarın vereceğiz paranı vereceğiz, evini yapmayacağım tamam diyerekten 2 aydır da oyalıyor beni ve her gün saat 1’de, ertesi gün saat 12’de öyle oyalıyor. Bu insanlara da bana yaptıklarını yapmış ve artık bıktık. Biz yandık, kimseler yanmasın. Biz paramız belli tamam alamayacağız ama en azından o cezasını çeksin, başkalarının canı yanmasın” dedi.

“Yapacağım, edeceğim diyerek toplamda bizden 75 bin TL para aldı”
Prefabrik ev alma hayali ile 75 bin TL verdiğini belirten Yasin Kafes, “Geçen yıl HaziranTemmuz aylarında internet reklamlarından bu firmanın reklamlarını gördük. Fiyat ve yapılış süresi itibarıyla çok cazip geldi. 4 çocuğum var, evim yok, tek odada kalıyorum. Çabuk yapılacağını ve 1 ay içinde teslim edileceğini vaat edince cazip geldi. Bir tane örnek ev gösterdi. Örnek eve baktık. Yapılış şekline ve süresine baktık. Ev sahipleri ile konuştuk. Hiçbir olumsuz söylem olmayınca yaptırmaya karar verdik. 100 bin TL’lik sözleşme imzaladık. İşe başlayabilmek için peşinat olarak 35 bin TL istediler. Biz ‘işe başlayın 35 bin TL’yi sonra verelim’ dediğimizde ‘Acıpayam deprem bölgesi çok talep var. Parayı bir gün geç verirseniz 1 hafta, 10 gün geç başlar’ dedi. Bizde acele ile 35 bin TL’yi verdik. Tekrar bir 15 bin TL kadar verdik. Bir ay göründü, daha sonra gelmedi. Yapacağım, edeceğim diyerek toplamda bizden 75 bin TL para aldı” dedi.

“Biz yandık başkaları yanmasın”
Acıpayam depreminde annesinin evinin yıkıldığını ve bu sebeple annelerine prefabrik ev yaptırmak istediklerini dile getiren Osman Şık, “Benim annem yatalak hasta. Biz bu adama ev kestik verdik. Bu adam bizim paramızı aldı ve evimi yapmadı. Annem yatalak hasta, onun ilgilenmesinin, ulaşmasının imkanı yok. Bu adam bizim paramızı aldı, açıkçası dolandırdı ve şu anda piyasada yok. Dediğim gibi duyumlarımız var Muğla tarafında sahillerde gazinoları, yatları varmış. Bizim canımız yandı ve bunu herkese duyurmak istiyoruz. Biz yandık başkaları yanmasın” ifadelerini kullandı.

“Beni bir kumpasın içine düşürmeye çalışıyorlar”
Mağdurların kendilerini dolandırdıklarını iddia ettiği firma sahibi K.K. ise, İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, “Benim ismim Sebahattin’di, mahkeme kararıyla değiştirdim ismimi ve soy ismimi. Ben başka isimle hiçbir zaman tanıtmadım zaten. Herkes bütün müşterilerimde yerimi, yolumu, nerede ne iş yaptığımı da biliyor. Birkaç geç kalmış kişiler yüzünden ve ödemeler yüzünden bu duruma düştük. Hangisiyse tek tek gidelim ve hangisinin işine başlanmadıysa gidelim, evet ben burada diyeyim. 60 bin lira diyenin çatısına kadar yapıldı. Manisa demişler, Manisa’nın temelleri atıldı. Pazartesi devam edilecek. Şu an halihazırda beton atıldı. Ben bir kumpasın içine düşürülmeye çalışılıyorum” diye konuştu.
Prefabrik ev yaptırma hayali ile yaklaşık 500 bin TL dolandırıldıklarını iddia eden kişiler firma sahibinden şikayetçi olmak üzere savcılığa toplu başvuru yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

500 bin liralık prefabrik ev vurgunu iddiasıyla suç duyurusu
YEREL HABERLER 500 bin liralık prefabrik ev vurgunu iddiasıyla suç ...
Jandarmanın dev uyuşturucu operasyonunda 15 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Jandarmanın dev uyuşturucu operasyonunda 15 kişi ...
Denizli’de oto pazarları yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Denizli’de oto pazarları yeniden açılıyor
Denizli’ye göç edenlerin sayısı yüzde 30 arttı Denizli yurt dışından en fazla göç alan 18. il
YEREL HABERLER Denizli’ye göç edenlerin sayısı yüzde 30 ...
Denizlispor'da hücum hattında Estupinan revizyonu
YEREL HABERLER Denizlispor'da hücum hattında Estupinan revizyonu
Denizli’de 40 yıllık içme suyu hatları değişiyor 72 kilometrelik içme suyu hattının değişimi için ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Denizli’de 40 yıllık içme suyu hatları değişiyor 72 ...
Arbede sırasında kendi tüfeğinden çıkan saçmalarla öldü
YEREL HABERLER Arbede sırasında kendi tüfeğinden çıkan saçmalarla ...
Düştüğü traktörün altında kalan Emir Furkan, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Düştüğü traktörün altında kalan Emir Furkan, yaşamını ...
Kale mahallesinde beton kilit parke taşı çalışmaları tamamlandı Kale mahallesi yeni görünümüne kavuştu
YEREL HABERLER Kale mahallesinde beton kilit parke taşı çalışmaları ...
5 bin nüfuslu mahallede herkes ‘ayakkabı ustası’ Deriye şekil veren ayakkabı ustaları mesleğin ayakta kalmasını istiyor
YEREL HABERLER 5 bin nüfuslu mahallede herkes ‘ayakkabı ...
Direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarptı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarptı
Gümüşçay Kadın Çocuk Yaşam Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Gümüşçay Kadın Çocuk Yaşam Merkezi açıldı
Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nden askıda ‘check-up’ uygulaması Proje sonunda kazananlara ücretsiz check-up yapıldı
YEREL HABERLER Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nden askıda ‘check-up’ ...
Denizli’de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Denizli’de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Denizli’de traktörden düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Denizli’de traktörden düşen 11 yaşındaki çocuk ...
Denizlispor Teknik Direktörü Kartop: "Alanya maçını kazanıp önümüze bakmak istiyorum" “En az 4 puanın bizi ligde tutacağını düşünüyorum”
YEREL HABERLER Denizlispor Teknik Direktörü Kartop: "Alanya maçını ...
Özgür Çek: “1 puan da bize yeter” Denizlispor, Alanya galibiyeti ile ligde kalmayı hedefliyor
YEREL HABERLER Özgür Çek: “1 puan da bize yeter” Denizlispor, Alanya ...
Denizlispor Teknik Sorumlusu Kartop: 4 puan bizi ligde tutar
YEREL HABERLER Denizlispor Teknik Sorumlusu Kartop: 4 puan bizi ...
Denizlispor, Alanyaspor maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Denizlispor, Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Okul olgunluğu testi bu yılda ücretsiz gerçekleştirilecek Başkan Örki: “Çocuklarımızın eğitim hayatına hazır olup olmadıklarını tespit etmek çok önemli”
YEREL HABERLER Okul olgunluğu testi bu yılda ücretsiz ...
15 Temmuz hatıra defterine, milli iradeye olan bağlılıklarını yazdılar
YEREL HABERLER 15 Temmuz hatıra defterine, milli iradeye olan ...
Denizlispor Alanya'da galibiyete inanıyor
YEREL HABERLER Denizlispor Alanya'da galibiyete inanıyor
Pandemi döneminde sıcaklardan korunma
YEREL HABERLER Pandemi döneminde sıcaklardan korunma
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X