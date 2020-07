Prefabrik ev alma vaadi ile 30 kişi yaklaşık 500 bin TL dolandırıldıklarını iddia etti Aralarında depremzedelerin de olduğu 30 kişi, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayette bulundu

Her gün aynı caddede eşi ve oğlunu arıyor!

Denizli’de yaklaşık 30 kişi, prefabrik ev yaptırmak isterken dolandırıldıklarını iddia etti. Adliye önünde toplanan mağdurlar, yaklaşık 30 kişinin mağdur edildiğini ve ortalama 500 bin TL dolandırıldıklarını söyledi. İçinde depremzede ve eşine doğum günü sürprizi yapmak isteyen kişilerin olduğu olayda dolandırıcı olduğu iddia edilen şahıs, “Ben bir kısmının evinin inşaatına başladım. Beni bir kumpasın içine düşürmeye çalışıyorlar” dedi.

Denizli ve çevre illerden 16 kişi adliyeye gelerek şikayette bulundu. Mağdur olduklarını belirten kişiler, prefabrik ev yaptırmak için anlaştıkları firmanın kendilerini dolandırdığını iddia etti. Manisa, Aydın, Denizli ve ilçelerinden yaklaşık 30 kişi, aynı firma tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. İnternet üzerinden gördükleri reklamlar sayesinde firmaya ulaştıklarını ve kendi arazilerine prefabrik ev yaptırmak için başlangıçta peşinat olarak belirli miktarda para verdiklerini söyleyen şahıslar, daha sonra hayalleri olan evlerinin suya düştüğünü belirttiler. Mağdurların kimisi eşine doğum günü sürprizi yapmak için kimi ise yatalak ve Acıpayam depreminde evi yıkılan annesi için prefabrik ev yaptırmak isterken dolandırıldığını söyledi.

Mağdurlar adına adliye önünde açıklama yapan Halime Avcı, eşine doğum günü sürprizi olarak prefabrik ev yaptırmak istediğini ve sonrasında dolandırıldığını söyledi. Yaklaşık 30 kişinin ortalama 500 bin TL dolandırıldığını belirten Avcı, “En azından şurada birkaç kişiyiz ama en azından 3040 kişi var ama ulaşamıyoruz. Bunların içerisinde Acıpayam’daki depremlerde mağdur olan kişiler de var, onlar da geliyor, hepimiz suç duyurusunda bulunacağız. Yaklaşık 500 bin TL var sanırsam, o kadar çok yani bizi böyle mahvetti. Her gün tehditlere ve küfürlere maruzuz, telefonlarımız engelleniyor, açılmıyor. Bugün vereceğiz, yarın vereceğiz paranı vereceğiz, evini yapmayacağım tamam diyerekten 2 aydır da oyalıyor beni ve her gün saat 1’de, ertesi gün saat 12’de öyle oyalıyor. Bu insanlara da bana yaptıklarını yapmış ve artık bıktık. Biz yandık, kimseler yanmasın. Biz paramız belli tamam alamayacağız ama en azından o cezasını çeksin, başkalarının canı yanmasın” dedi.



“Yapacağım, edeceğim diyerek toplamda bizden 75 bin TL para aldı”

Prefabrik ev alma hayali ile 75 bin TL verdiğini belirten Yasin Kafes, “Geçen yıl HaziranTemmuz aylarında internet reklamlarından bu firmanın reklamlarını gördük. Fiyat ve yapılış süresi itibarıyla çok cazip geldi. 4 çocuğum var, evim yok, tek odada kalıyorum. Çabuk yapılacağını ve 1 ay içinde teslim edileceğini vaat edince cazip geldi. Bir tane örnek ev gösterdi. Örnek eve baktık. Yapılış şekline ve süresine baktık. Ev sahipleri ile konuştuk. Hiçbir olumsuz söylem olmayınca yaptırmaya karar verdik. 100 bin TL’lik sözleşme imzaladık. İşe başlayabilmek için peşinat olarak 35 bin TL istediler. Biz ‘işe başlayın 35 bin TL’yi sonra verelim’ dediğimizde ‘Acıpayam deprem bölgesi çok talep var. Parayı bir gün geç verirseniz 1 hafta, 10 gün geç başlar’ dedi. Bizde acele ile 35 bin TL’yi verdik. Tekrar bir 15 bin TL kadar verdik. Bir ay göründü, daha sonra gelmedi. Yapacağım, edeceğim diyerek toplamda bizden 75 bin TL para aldı” dedi.



“Biz yandık başkaları yanmasın”

Acıpayam depreminde annesinin evinin yıkıldığını ve bu sebeple annelerine prefabrik ev yaptırmak istediklerini dile getiren Osman Şık, “Benim annem yatalak hasta. Biz bu adama ev kestik verdik. Bu adam bizim paramızı aldı ve evimi yapmadı. Annem yatalak hasta, onun ilgilenmesinin, ulaşmasının imkanı yok. Bu adam bizim paramızı aldı, açıkçası dolandırdı ve şu anda piyasada yok. Dediğim gibi duyumlarımız var Muğla tarafında sahillerde gazinoları, yatları varmış. Bizim canımız yandı ve bunu herkese duyurmak istiyoruz. Biz yandık başkaları yanmasın” ifadelerini kullandı.



“Beni bir kumpasın içine düşürmeye çalışıyorlar”

Mağdurların kendilerini dolandırdıklarını iddia ettiği firma sahibi K.K. ise, İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, “Benim ismim Sebahattin’di, mahkeme kararıyla değiştirdim ismimi ve soy ismimi. Ben başka isimle hiçbir zaman tanıtmadım zaten. Herkes bütün müşterilerimde yerimi, yolumu, nerede ne iş yaptığımı da biliyor. Birkaç geç kalmış kişiler yüzünden ve ödemeler yüzünden bu duruma düştük. Hangisiyse tek tek gidelim ve hangisinin işine başlanmadıysa gidelim, evet ben burada diyeyim. 60 bin lira diyenin çatısına kadar yapıldı. Manisa demişler, Manisa’nın temelleri atıldı. Pazartesi devam edilecek. Şu an halihazırda beton atıldı. Ben bir kumpasın içine düşürülmeye çalışılıyorum” diye konuştu.

Prefabrik ev yaptırma hayali ile yaklaşık 500 bin TL dolandırıldıklarını iddia eden kişiler firma sahibinden şikayetçi olmak üzere savcılığa toplu başvuru yaptı.

