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Denizlispor Başkanı Çetin: “Alanya’dan 3 puan alarak önümüzdeki yılın planlamasına başlayacağız”

İHA

Denizlispor Başkanı Çetin: “Alanya’dan 3 puan alarak önümüzdeki yılın planlamasına başlayacağız”

Trabzonspor galibiyetiyle moral bulan Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, zorlu Alanya deplasmanından da 3 puan çıkartarak
önümüzdeki sezonun planlamasına başlamak istediklerini belirtti.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, kendileri için geride kalan Trabzonspor maçının önemli bir maç olduğunu belirterek, “Artık yolun yüzde 70’ini aştığımızı düşünüyoruz ama her şey tam net değil. İnşallah bu hafta Alanyaspor maçından da bir 3 puan çıkartarak önümüzdeki yılın planlamasına başlamak istiyoruz. Onun için bu maçın önemi bizim daha bir fazla. Hayırlısıyla pazar akşamından sonra, şehrimiz önümüzdeki yıllar boyunca da Denizlispor’u Süper Lig’de izlemeye devam edecek” diye konuştu.

"Yaşadığımız zor süreçlerden iyi dersler çıkardık"
Denizlispor’un zor zamanlardan iyi dersler çıkardığını belirten Başkan Çetin, "Yaşadığımız süreçte bütün kulüpler gibi biz de zorluklar çektik ancak toparlandığımızı düşünüyoruz. Denizlispor silkelenip kendisine geldi. Yaşadığımız zor süreçlerden iyi dersler çıkardık. Bu hafta geçen haftakinden daha fazla bir mücadele ile Alanyaspor’un karşısına çıkacağız” dedi. Alanyaspor maçının ardından gelecek yılın planlaması ve transfer sürecini hızlandırmayı arzu ettiklerini kaydeden Başkan Çetin, “Zaten transfer görüşmelerimiz vardı ama biz bunları belirli bir dönem askıya almıştık. Şu an hızlanmış vaziyetteyiz, önümüzdeki hafta daha da hızlanacağız. Çünkü yeni sezon öncesi ara çok kısa. Bu boşluğu en iyi şekilde değerlendirerek transferleri tamamlamaya ve kamp dönemine yetiştirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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