Boruya sıkışan oluklu kertenkele kurtarıldı

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, evin lavabo borusuna sıkışan oluklu kertenkele, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yılana benzeyen görüntüsüyle mahallede korkuya neden olan oluklu kertenkele, daha sonra doğaya salındı.

Gündoğdu Mahallesi Karagöbek Bağı mevkisinde bulunan evin mutfağına giren oluklu kertenkele, lavabo borusuna sıkıştı. Oluklu kertenkeleyi gören ev sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Eve giden ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu boruyu keserek oluklu kertenkeleyi sıkıştığı yerden kurtardı. Mahallede korkuya neden olan kertenkele, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Denizli / Babadağ Deniz TOKAT

2020-07-19 15:41:52



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