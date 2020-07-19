Yakınları kapıyı kırıp girdikleri evinde ölü buldu



Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Zeynel Dağ (80), evinde ölü bulundu.

Fatih Mahallesi 1952 Sokak'taki iki katlı bir evin giriş katında oturan işçi emeklisi Zeynel Dağ'dan haber alamayan yakınları, saat 10.00 sıralarında kapıyı kırıp, içeri girdi. Dağ'ın salonda hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dağ'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Eşini geçen yıl kaybettiği belirtilen 4 çocuk babası Dağ'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Dün akşam komşularıyla yürüyüşe çıktığı ifade edilen Dağ'ın vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiği sanılan Dağ'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-07-19 16:03:08



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