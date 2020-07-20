Köpeği için doğum günü partisi yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeği için doğum günü partisi yaptı

DHA

Köpeği için doğum günü partisi yaptı


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de oturan Naz Yılmaz (27), 5 yıl önce, çalıştığı kliniğe terk edildiği için sahiplendiği köpeği Putin'e doğum günü partisi düzenledi. Doğum gününe katılanlar Putin ile yakından ilgilenip mama hediye etti.
Pamukkale ilçesinde yaşayan ve evcil hayvan ürünleri satışı yapan Naz Yılmaz, 5 yıl önce çalıştığı kliniğe terk edilen 'Coocker' cinsi yavru köpeği sahiplenip, bakımını üstlendi. Yılmaz, 'Putin' ismini verdiği köpeğine doğum günü partisi düzenledi. Doğum gününün düzenlendiği kafeterya, balonlarla süslenirken, Putin'in 5´inci yaş gününe özel pasta hazırlandı. Yılmaz'ın ailesi ve arkadaşları doğum günü partisine yoğun ilgi gösterdi. Davetliler köpeğe, çeşitli süsler ve yaş mama hediye etti. Yanındaki köpeğiyle birlikte doğum günü pastasını kesen Yılmaz, daha sonra davetlilerle birlikte fotoğraf çektirdi.
HEDİYE MAMALAR SOKAK HAYANLARINA GİDECEK
Putin'in kendisine 5 yıldır arkadaşlık ettiğini belirten Yılmaz, "Hayatımızın kesiştiği günden bu yana onunla hiç ayrılmadık. Doğum günü gibi bir organizasyon düzenlemem herkese garip geliyor. Putin'le biz hiç ayrılmıyoruz. Her günümüzü birlikte geçiyoruz. Birlikte gülüp eğleniyoruz. Tatile bile birlikte gidiyoruz. Onun için özel olan günler benim için de çok özel. Kendisi için bir organizasyon yapıldığının farkında. Katılan herkesi tanıyor. Bugün çok heyecanlı ve mutlu. Birlikte mumları üfleyip pasta keseceğiz. Bugün onun günü, çok eğlendiğine eminim. Davetliler ona mamalar ve çeşitli hediyeler getirdi. Ancak kendisinin böyle bir ihtiyacı yok. Hediyeleri sokak hayvanlarına vereceğiz" dedi.
'O BİZİM İÇİN İNSANDAN FARKSIZ'
Davetlilerden Seçil Kurun ise, "Putin bugün çok mutlu. O bizim için insandan farksız. Onun canı yansa bizim de canımız yanıyor. Biz onu o da bizi çok seviyor. Gördüğünde heyecanlanıp kucağımıza zıplıyor. Eskiden hayvanlara hiç dokunamazdım. Putin sayesinde hayvan sevgisini öğrendim. Kendimi Putin'in teyzesi olarak görüyorum. Hayatımızda bir köpek gibi değil. Onu çok seviyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-07-20 08:54:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Servergazi yürüyüş ve koşu yolu yenilendi Merkezefendi Belediyesi’nden yürüyüş ve koşu yoluna yeni düzenleme
YEREL HABERLER Servergazi yürüyüş ve koşu yolu ...
Denizli AK Parti Gençlik Kolları Ayasofya cami için şükür duası etti
YEREL HABERLER Denizli AK Parti Gençlik Kolları Ayasofya cami için ...
Yakınları kapıyı kırıp girdikleri evinde ölü buldu
YEREL HABERLER Yakınları kapıyı kırıp girdikleri evinde ölü buldu
Boruya sıkışan oluklu kertenkele kurtarıldı
YEREL HABERLER Boruya sıkışan oluklu kertenkele kurtarıldı
Laodikya'ya sıçrayan anız yangınında 40 dekar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Laodikya'ya sıçrayan anız yangınında 40 dekar alan ...
Narlıdere’de sel felaketlerinin önüne geçiliyor Narlıdere ıslah ediliyor
YEREL HABERLER Narlıdere’de sel felaketlerinin önüne ...
8 asırlık ‘Han-ı Abad’ eski görkemine kavuştu
YEREL HABERLER 8 asırlık ‘Han-ı Abad’ eski görkemine kavuştu
Laodikya antik kentinde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Laodikya antik kentinde çıkan yangın korkuttu
Denizli’deki ‘Meserret Sokak’ yeni bir çehreye bürünecek Denizli’deki sokağa vatandaş eli değiyor
YEREL HABERLER Denizli’deki ‘Meserret Sokak’ yeni bir çehreye ...
Pazar parasıyla başladığı sporda, dünya 4'üncülüğüne ulaştı
YEREL HABERLER Pazar parasıyla başladığı sporda, dünya 4'üncülüğüne ...
Merkezefendi Basket slogan arıyor
YEREL HABERLER Merkezefendi Basket slogan arıyor
Pazar parasıyla başladığı sporda, dünya 4'üncülüğüne ulaştı
YEREL HABERLER Pazar parasıyla başladığı sporda, dünya 4'üncülüğüne ...
Hafif ticari araç ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı
Evden yükselen alevler paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Evden yükselen alevler paniğe neden oldu
Op. Dr. Bilen: “Sünnet deyip küçümsemeyin” Çocuk Cerrahisi Uzmanı Bilen: “Yanlış sünnet tüm hayatı etkileyebilir”
YEREL HABERLER Op. Dr. Bilen: “Sünnet deyip küçümsemeyin” Çocuk ...
Denizlispor, Alanyaspor maçına hazır
YEREL HABERLER Denizlispor, Alanyaspor maçına hazır
Denizlispor deplasmanda galibiyet arıyor
YEREL HABERLER Denizlispor deplasmanda galibiyet arıyor
Denizli Büyükşehirde pandemi sonrası ilk meclis toplantısı Belediye meclisinde 56 maddelik gündem ele alındı
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehirde pandemi sonrası ilk meclis ...
Pamukkale Belediyesinde kişisel veriler güvende
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinde kişisel veriler güvende
Annesinin 80 liralık pazar parasıyla spor salonuna yazıldı, dünya 4.'sü oldu
YEREL HABERLER Annesinin 80 liralık pazar parasıyla spor salonuna ...
Merkezefendi belediyesi tedbirlerle konser verecek Merkezefendi müzik topluluğu konser verecek Tüm tedbirler alınacak, Denizlililere moral olacak
YEREL HABERLER Merkezefendi belediyesi tedbirlerle konser ...
15 Temmuz gecesi Çardak’ta FETÖ’cü askerleri ikna eden Başkan Ali Çetin; “Darbeci yarbayı vurmayı düşündüm”
YEREL HABERLER 15 Temmuz gecesi Çardak’ta FETÖ’cü askerleri ikna ...
Sümer Kadın Çocuk Yaşam Merkezi açıldı Merkezefendi Belediyesinden bir açılışta Sümer’e
YEREL HABERLER Sümer Kadın Çocuk Yaşam Merkezi açıldı Merkezefendi ...
İlhami ile Esma'nın aşkı engel tanımıyor
YEREL HABERLER İlhami ile Esma'nın aşkı engel tanımıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X