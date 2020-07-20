Bin 420 rakıma lavanta tarlası kurdular 50 dekarlık lavanta tarlaları göz bebekleri oldu Denizli'nin mor tarlası yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bin 420 rakıma lavanta tarlası kurdular 50 dekarlık lavanta tarlaları göz bebekleri oldu Denizli'nin mor tarlası yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor

İHA

Bin 420 rakıma lavanta tarlası kurdular 50 dekarlık lavanta tarlaları göz bebekleri oldu Denizli'nin mor tarlası yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde emekli çift, bin 420 rakıma lavanta tarlası kurdu. 50 dekar alana kurdukları lavanta tarlası yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri olurken, çift lavantadan elde ettikleri çeşitli ürünleri ise yurt içi ve yurt dışına pazarlıyor.
Acıpayam ilçesinde yaşayan Hüseyin Gündoğar (60) ve eşi Sabiha Gündoğar (56) 3 yıl önce tekstil atölyelerini kapattıktan sonra lavanta tarlası kurmak için harekete geçti. Emekli olan çift hobi amaçlı başlamak istedikleri lavanta yetiştiriciliği için 'Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında eğitim aldı. Eğitimin ardından Acıpayam ilçesinin kırsal Yukarı Mahalle Küme evler mevkisindeki tarım arazilerine lavanta fideleri diken Gündoğar çifti, 50 dekar alanda lavanta yetiştiriciliği yapmaya başladı.
Acıpayam ilçesine 10 kilometre, Denizli'ye ise 65 kilometre mesafede bulunan bin 420 rakıma kurdukları lavanta tarlasına yerli ve yabancı ziyaretçilerin sık sık geldiğini belirten Hüseyin Gündoğar, lavantalardan elde ettikleri yağ, sabun, kolonya gibi ürünlere de ilgi gösterildiğini kaydetti. Yılın çoğunu lavanta tarlasında geçirdiklerini kaydeden çift, tarlalarını turizm amaçlı daha da büyütmek istediklerini belirtti.

"Bu işi seviyoruz"
Emekli olduktan sonra doğayla iç içe olmak istediklerini belirten Hüseyin Gündogar, "İnsanlar emekli olduktan sonra mutlaka bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de eşimle beraber tıbbi aromatik bitkiler kursuna gittik. Bu bahçeyi ilk başta hobi olarak düşündük ve lavanta dikmeye karar verdik. Emekli insan ne yapar, mutlaka bir şeyler yapması lazım. Doğayla bütünleşmesi lazım. Bu işi de seviyoruz" dedi.
50 dekar alana kurdukları lavanta tarlasında 2 çeşit lavanta yetiştirdiklerini ifade eden Gündoğar, "Lavantaların yağını da kendimiz çıkarıyoruz. Yağının bir miktarını Türkiye’de satıyoruz, bir miktarını da yurt dışına pazarlıyoruz. En önemlisi keyif almak lazım. Eşinin de yanında olması lazım yoksa tek başına yapılmaz. Biz de keyif almaya bakıyoruz, burada olmasak ne yapacağız, kahve köşelerinde oturup vakit geçireceğiz. Onun için biz de doğayı seviyoruz” şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi geliyor"
Kendisinin isteği üzere eşiyle birlikte kurdukları lavanta tarlasında zamanlarını geçirdikleri için mutlu olduğunu belirten Sabiha Gündoğar, işlerini genişletmek istediklerini ifade ederek, "Genelde beraber çalışıyoruz. Burası büyük bir yer olduğu için turizme yönelik fayda sağlıyor. Pamukkale’ye gelen turistler buraya geliyor. İstanbul, İzmir hatta Diyarbakır’dan ziyaretçilerimiz oluyor. Yerli turistler başta olmak üzere pek çok kişiyi ağırlıyoruz. Biz ileri yıllarda daha fazla büyümek istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Buldan Yayla Gölü'nde torf madeni çıkarılmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Buldan Yayla Gölü'nde torf madeni çıkarılmaya devam ...
Köpeği için doğum günü partisi yaptı
YEREL HABERLER Köpeği için doğum günü partisi yaptı
Servergazi yürüyüş ve koşu yolu yenilendi Merkezefendi Belediyesi’nden yürüyüş ve koşu yoluna yeni düzenleme
YEREL HABERLER Servergazi yürüyüş ve koşu yolu ...
Denizli AK Parti Gençlik Kolları Ayasofya cami için şükür duası etti
YEREL HABERLER Denizli AK Parti Gençlik Kolları Ayasofya cami için ...
Yakınları kapıyı kırıp girdikleri evinde ölü buldu
YEREL HABERLER Yakınları kapıyı kırıp girdikleri evinde ölü buldu
Boruya sıkışan oluklu kertenkele kurtarıldı
YEREL HABERLER Boruya sıkışan oluklu kertenkele kurtarıldı
Laodikya'ya sıçrayan anız yangınında 40 dekar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Laodikya'ya sıçrayan anız yangınında 40 dekar alan ...
Narlıdere’de sel felaketlerinin önüne geçiliyor Narlıdere ıslah ediliyor
YEREL HABERLER Narlıdere’de sel felaketlerinin önüne ...
8 asırlık ‘Han-ı Abad’ eski görkemine kavuştu
YEREL HABERLER 8 asırlık ‘Han-ı Abad’ eski görkemine kavuştu
Laodikya antik kentinde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Laodikya antik kentinde çıkan yangın korkuttu
Denizli’deki ‘Meserret Sokak’ yeni bir çehreye bürünecek Denizli’deki sokağa vatandaş eli değiyor
YEREL HABERLER Denizli’deki ‘Meserret Sokak’ yeni bir çehreye ...
Pazar parasıyla başladığı sporda, dünya 4'üncülüğüne ulaştı
YEREL HABERLER Pazar parasıyla başladığı sporda, dünya 4'üncülüğüne ...
Merkezefendi Basket slogan arıyor
YEREL HABERLER Merkezefendi Basket slogan arıyor
Pazar parasıyla başladığı sporda, dünya 4'üncülüğüne ulaştı
YEREL HABERLER Pazar parasıyla başladığı sporda, dünya 4'üncülüğüne ...
Hafif ticari araç ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı
Evden yükselen alevler paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Evden yükselen alevler paniğe neden oldu
Op. Dr. Bilen: “Sünnet deyip küçümsemeyin” Çocuk Cerrahisi Uzmanı Bilen: “Yanlış sünnet tüm hayatı etkileyebilir”
YEREL HABERLER Op. Dr. Bilen: “Sünnet deyip küçümsemeyin” Çocuk ...
Denizlispor, Alanyaspor maçına hazır
YEREL HABERLER Denizlispor, Alanyaspor maçına hazır
Denizlispor deplasmanda galibiyet arıyor
YEREL HABERLER Denizlispor deplasmanda galibiyet arıyor
Denizli Büyükşehirde pandemi sonrası ilk meclis toplantısı Belediye meclisinde 56 maddelik gündem ele alındı
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehirde pandemi sonrası ilk meclis ...
Pamukkale Belediyesinde kişisel veriler güvende
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinde kişisel veriler güvende
Annesinin 80 liralık pazar parasıyla spor salonuna yazıldı, dünya 4.'sü oldu
YEREL HABERLER Annesinin 80 liralık pazar parasıyla spor salonuna ...
Merkezefendi belediyesi tedbirlerle konser verecek Merkezefendi müzik topluluğu konser verecek Tüm tedbirler alınacak, Denizlililere moral olacak
YEREL HABERLER Merkezefendi belediyesi tedbirlerle konser ...
15 Temmuz gecesi Çardak’ta FETÖ’cü askerleri ikna eden Başkan Ali Çetin; “Darbeci yarbayı vurmayı düşündüm”
YEREL HABERLER 15 Temmuz gecesi Çardak’ta FETÖ’cü askerleri ikna ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X