8 saat kayıp olarak arandı, tarlasında baygın bulundu

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, 8 saat kayıp olarak aranan çiftçi Ali Akyol (50), tarlasında baygın halde bulundu.
Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi'nde yaşayan Ali Akyol dün öğle saatlerinde evden çıktı ancak geri dönmedi. Aile, mahalle sakinleri ile birlikte aradığı Akyol'u bulamayınca
jandarmadan yardım istedi. Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Denizli Şubesi'nden ekiplerin de katıldığı arama-kurtarma çalışmasında Akyol, Gümüş Mahallesi'ndeki tarlasında baygın halde buldu
Yaklaşık 8 saatlik çalışmayla bulunan ve bilincinin yerinde olmadığı belirlenen Akyol, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Acıpayam Deniz TOKAT
2020-07-20 11:34:03
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