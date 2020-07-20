Denizlispor son saniyede yıkıldı



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 90+5'te yediği golle 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor büyük fırsat kaçırdı. Beraberlik halinde 9 yıl sonra döndüğü ligde kümede kalmayı garantileyecek yeşil-siyahlılar bitime saniyeler kala kalesinde golü görerek işi son haftaya bıraktı. Denizlisporlu oyuncular ve teknik ekip 90 dakika bitiminde yıkıldı. Son hafta evinde küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü ile evinde karşı karşıya gelecek 35 puanlı Denizlispor, alacağı bir beraberlikle bile yoluna Süper Lig'de devam edecek. Denizli mağlup olması halinde ise diğer rakipleri 35 puanlı Çaykur Rizespor, 32'şer puandaki BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'un maçlarının sonucunu bekleyecek.

Yeşil-siyahlılara yenilgi durumunda ligde kalmak için Yeni Malatya ve Kayserispor'un galip gelmemesi yetecek. İkili, üçlü ve dörtlü averaj hesabının dahi yapıldığı ateş hattında Denizlispor her ihtimali göz önünde bulunduracak. Denizlispor, ikili averajda düşme hattındaki Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un gerisinde kalırken, yalnız Çaykur Rizespor'a üstünlük sağladı. Yeşil-siyahlı ekip üçlü averaj halinde bir tek Çaykur Rizespor'u geçmeyi başardı. Olası puan eşitliği halinde son hafta dörtlü averaj kalır, ateş hattındaki tüm takımlar ligi 35 puanla tamamlarsa düşen iki takım Yeni Malatyaspor ve Yukatel Denizlispor olacak.

ANKARAGÜCÜ'NÜ YENECEĞİZ

Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, averaj hesabı yapmadan Ankaragücü maçını kazanarak ligde kalacaklarını söyledi. İplerin kendi ellerinde olduğunu ifade eden Kartop, "Kendi kaderimizi kendimiz çizeceğiz. Son hafta puan almamız halinde rakiplerimizin durumuna bakmaksızın yolumuza Süper Lig'de devam edeceğiz. Alanyaspor deplasmanından puanla dönüyorduk. Son saniyede golü yedik. Şimdi ligde kalışımızı ilan etmiştik. Ancak bizim başımız dik. Oyuncularımı kutluyorum. Biz bu ligi hak ediyoruz. Ankaragücü maçında gerekenleri yapacağız" diye konuştu.

DENİZLİSPOR YENİ MALATYASPORKayserispor-Denizlispor : 1-1 Yeni Malatya-Kayserispor : 4-0

Denizlispor-Kayserispor : 0-1 Kayserispor-Yeni Malatya : 2-1Yeni Malatya-Denizlispor : 5-1 Yeni Malatya-Çaykur Rize : 0-2

Denizlispor-Yeni Malatya : 2-0 Çaykur Rize-Yeni Malatya : 3-0Denizlispor-Çaykur Rize : 2-0 Yeni Malatya-Denizlispor : 5-1

Çaykur Rize-Denizlispor : 2-2 Denizlispor-Yeni Malatya : 2-0

KAYSERİSPOR ÇAYKUR RİZESPOR Kayserispor-Denizlispor : 1-1 Yeni Malatya-Çaykur Rize : 0-2

Denizlispor-Kayserispor : 0-1 Çaykur Rize-Yeni Malatya : 3-0Yeni Malatya-Kayserispor : 4-0 Denizlispor-Çaykur Rize : 2-0

Kayserispor-Yeni Malatya : 2-1 Çaykur Rize-Denizlispor : 2-2Kayserispor-Çaykur Rize : 1-0 Kayserispor-Çaykur Rize : 1-0

Çaykur Rize-Kayserispor : 3-2 Çaykur Rize-Kayserispor : 3-2DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2020-07-20 11:51:36



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