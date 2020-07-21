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1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 2 kişi yakalandı Silahlı saldırı olayında 1 ölü, 1 ağır ve 2 yaralı

İHA

Denizli'nin Buldan ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayda, 2 kişi gözaltına alındı.

1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 2 kişi yakalandı Silahlı saldırı olayında 1 ölü, 1 ağır ve 2 yaralı

Denizli’nin Buldan ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayda, 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaş araç içerisinde sohbet ettiği sırada, iddiaya göre daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen A.B. ve S.İ. araca doğru yaklaştı. 2 şüpheli yanlarında getirdikleri tabanca ile 4 kişiye ateş etmeye başladı. Kan gölüne dönen aracın bulunduğu yerde silah sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesine göre Metin G.'nin (30) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 3 arkadaştan T.I., ağır yaralanırken S.Z. ve E.O. de Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.
Olayın hemen ardından kayıplara karışan A.B. ve S.İ.’yi arama çalışmalarının ardından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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