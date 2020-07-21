Denizli'de silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, gece yarısı boş arazide düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 4 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 01.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Kayran Mevkisi yakınlarındaki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Serkan İ. ve Ayhan B., aralarında husumet bulunan Metin Girişçi (30), Timuçin Ilgın, Erkan Oruç ve Süleyman Zorlu'ya tabanca ve pompalı tüfekle ateş etti. Saldırıda 4 kişi yaralanırken, 2 saldırgan kaçtı.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ancak yaralılardan mobilya ustası Metin Girişçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Timuçin Ilgın ve Erkan Oruç'un da hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan Serkan İ. ve Ayhan B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Buldan Deniz TOKAT
2020-07-21 11:50:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.