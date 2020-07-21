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Denizli Büyükşehir 2019 yılı Faaliyet Raporu onaylandı Başkan Zolan: “Hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz”

İHA

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, temmuz ayı toplantısında 2019 yılı faaliyet raporu onaylandı. Başkan Osman Zolan, 2019 yılında da hizmet destanları yazmaya devam ettiklerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir 2019 yılı Faaliyet Raporu onaylandı Başkan Zolan: “Hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, temmuz ayı toplantısında 2019 yılı faaliyet raporu onaylandı. Başkan Osman Zolan, 2019 yılında da hizmet destanları yazmaya devam ettiklerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Kurulu korona virüs salgınını nedeniyle ara verdiği toplantılarına devam etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında toplanan belediye meclisi 2. birleşimi Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda gündemin 55. maddesinde bulunan 2019 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Başkan Zolan burada yaptığı sunumda belediye başkanlığı ve belediyenin gece gündüz millete hizmet eden ve sınırsız talepleri kıt kaynaklarla karşılama noktasında çalışan bir kurum ve başkanlık olduğunu anlattı. Başkan Zolan, "Meclis üyelerimizle, çalışma arkadaşlarımızla birlikte güç birliği içinde 2019 yılında da, önceki yıllarda olduğu gibi yine Denizlimizde hizmet destanları yazmaya devam ettik. Gönüller yapmaya devam ettik. Talep ve ihtiyaçları karşılama konusunda en üst seviyede çalışamaya gayret ettik. Şükürler olsun ki geriye dönüp baktığımızda birçok eser bırakarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Hep birlikte hizmet ediyoruz"
Belediye başkanlığının kendisi için en büyük onur ve gurur olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Denizli gibi 1 milyon nüfusu aşan bir şehre, büyükşehire hizmet etme noktasında bu onuru Allah'ım bana nasip etti, vatandaşlarımızın da destekleriyle hizmet etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın teveccühüyle sizlerle birlikte hizmet etmeye devam ediyoruz. Belediye çalışanlarımız da aynı şekilde bizim bir parçamız. Tek başımıza bir şey yapmamız mümkün değil hep birlikte hizmet ediyoruz. 2019'da da hiçbir ayrım yapmaksızın, Denizli'de yaşayan herkese, görüşüne, rengine, memleketine, mahallesine bakmadan kimseye ayrım yapmadan hizmet etmek için gayret ettik" diye konuştu.

"Taş üstüne taş koyduysak bunu birlikte başardık"
Bugüne kadar nerede hangi ilçede, mahallede ihtiyaç varsa öncelik ve acil ise imkanlar doğrultusunda yapmak için seferber olduklarını ifade eden Başkan Zolan, “Bize yakışan da bu. Bu emanetin hesabını diğer türlü veremezsiniz. Diğer türlü gece yattığınızda rahat uyuyamazsınız. 2019'da mecliste gündeme gelen konuların yüzde 95'ine yakın oybirliği ile çıktı. Bu da önemli bir noktadır. Demek ki taleplerimiz gündemimiz desteklenmiş. Denizli'de taş üstüne, taş koyduysak bunu birlikte başardık. İnşallah 2020'de de birlikte çalışmaya, birlikte başarmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim ortak sevdamız Denizli, ortak paydamız Denizli. Bu merkezde buluşacağız, ortak sevdamızda buluşacağız. Hizmet odaklı ve herkesi kucaklayan noktada yolumuza inşallah devam edeceğiz" diye konuştu.
Büyükşehir bütçe karnesi pekiyi
Bütçelerin belediyenin, belediye çalışanlarının ve belediye başkanlarının karnesi olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, şöyle konuştu:

"Denizli Büyükşehir Belediyesi gelir bütçesi 808 milyon TL, gerçekleşmesi 760 milyon TL, gerçekleşme oranı ise yüzde 94,08. Şunu net olarak söyleyeyim bu oranda yüzde 75'in üzeri başarıdır. Bizimki yüzde 94,08. Tabi ki gönül isterdi ki yüzde 100 yapalım. Gider bütçemiz de 855 milyon TL, gerçekleşmesi 797 milyon TL. Onun da gerçekleşme oranı yüzde 93,19. Bütçe yüzde 93, yüzde 94'lerin üzerinde oranla gerçekleşmiş, başarılı olmuş bir bütçemiz var."

Sayfalarca süren yatırımları tek tek anlattı
Başkan Zolan, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılında tamamladığı Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, 50 metrelik yeni Çevre yolu, yeni Cadde, sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı, Kamyon ve Tır Garajı, Serinhisar Gençlik ve Kültür Merkezi, Hayri Dev Kültür Merkezi, Kale Meslek Yüksekokulu, Bozkurt İnceler Sosyal Tesisi, Acıpayam Yeşilyuva Sosyal Tesisi, UMKE, 112 Acil İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezi Kompleksi, Bağbaşı 112 Acil İstasyonu ve Üçler 112 Acil İstasyonu gibi sayfalarca süren yatırımlarını tek tek anlattı.

"Denizlimize hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz"
Başkan Zolan, sözlerine şöyle devam etti:
"Denizlimize hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bunu birlikte ve hep beraber başarıyoruz. Amaç hakkın rızasına kavuşmaktır. Onun için koşuyoruz. Dünyanın fani olduğu yerde bu görevler de fanidir. Onun için geride eser bırakmak gerekir, geride iz bırakmak gerekir. Gök kubbede hoş bir seda bırakmak gerekir. Bu yatırımları yapmakla beraber gönüller de yapmak gerekir. Allah'ım böyle bizi iş yaparak sürdürmeye nasip etsin hep beraber."
Sunumun ardından meclis üyeleri de söz alarak Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde yaptığı yatırım ve destekler için Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından yapılan oylamada Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı faaliyet raporu kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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