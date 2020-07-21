Denizli’nin Çal ilçesinde kurban satış yerleri denetlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’nin Çal ilçesinde Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurban satış yerleri denetlendi.

Kurban Bayramı öncesinde Çal ilçesinde pandemi koşulları dikkate alınarak kurban satış yerleri denetlendi. Denetime, Çal Kaymakamı Selin Sarı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aydoğan Gürcan, İlçe Emniyet Amir Vekili Raşit Çetinkaya ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Ahmet Çetiner katıldı. Denetim kapsamında kurbanlık havyan pazarlarında alınan tedbirlerin yerinde incelendiğini aktaran Kaymakam Sarı, halkın kurban döneminde hayvan alım ve satım yerlerinde daha sağlıklı bir bayram geçirmesi için çabaladıklarını belirtti.

Sarı, bayram öncesinde olduğu gibi bayramda da kesimhane ve hayvan satış yerlerinde denetimlerin süreceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.