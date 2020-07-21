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5 milyon euroluk destek alan proje, sanayiye çağ atlatacak Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Denizli sanayisine çağ atlatacak Denizli Ticaret Odası Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi ekibi işbaşı yaptı DTO Başkan Erdoğan: “Sanayimize çağ atlatacak, Denizli ve bölgemiz için çok önemli” “Proje Denizli sanayisine çağ atlatacak” “Merkezde uçak, araba parçaları, helikopter ve drone parçaları, üretilebilecek”

İHA

Denizli Ticaret Odası (DTO), Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi başlangıcı için internet ortamında bir araya geldiler. Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi'nin Portekizli Takım Lideri Fernando Merino ve birçok kişi katılım sağladı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan önemli açıklamalarda bulunarak, "Avrupa Birliği'nden yüzde 100'ü hibe 5 milyon Euro'luk destek alan projemiz, sanayimize çağ atlatacak niteliktedir. Proje için bir yönetim merkezi oluşturduk ve teknik tekstiller açısından oldukça yoğun ve nitelikli bir hizmet dönemine giriyoruz. Projemizle Denizli'mizde çığır açacak" dedi.

5 milyon euroluk destek alan proje, sanayiye çağ atlatacak Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Denizli sanayisine çağ atlatacak Denizli Ticaret Odası Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi ekibi işbaşı yaptı DTO Başkan Erdoğan: “Sanayimize çağ atlatacak, Denizli ve bölgemiz için çok önemli” “Proje Denizli sanayisine çağ atlatacak” “Merkezde uçak, araba parçaları, helikopter ve drone parçaları, üretilebilecek”

Denizli Ticaret Odası (DTO), Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi başlangıcı için internet ortamında bir araya geldiler. Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi’nin Portekizli Takım Lideri Fernando Merino ve birçok kişi katılım sağladı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan önemli açıklamalarda bulunarak, “Avrupa Birliği’nden yüzde 100’ü hibe 5 milyon Euro’luk destek alan projemiz, sanayimize çağ atlatacak niteliktedir. Proje için bir yönetim merkezi oluşturduk ve teknik tekstiller açısından oldukça yoğun ve nitelikli bir hizmet dönemine giriyoruz. Projemizle Denizli’mizde çığır açacak” dedi.
Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan’ın hizmet binalarında oluşturduğu Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Yönetim Merkezi’ndeki teknik ekip, işbaşı yaptı. DTO üyeleri ve ilgili kişileri bilgilendirmek üzere bir webinar düzenleyen ekibe başarılar diledi. Başkan Erdoğan, “Avrupa Birliği’nden yüzde 100’ü hibe 5 milyon Euro’luk destek alan projemiz, sanayimize çağ atlatacak niteliktedir. Denizli ve bölgemiz için çok önemlidir. Sanayi Bakanlığımız tarafından, ülkemizdeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı odalar arasından seçilen 2 büyük projeden biridir. Denizli Ticaret Odamızda, projemiz için bir yönetim merkezi oluşturduk ve teknik tekstiller açısından oldukça yoğun, nitelikli bir hizmet dönemine giriyoruz. Projemizle Denizli’mizde çığır açacak ekibimize, başarılar diliyorum. Sizlerden ricam, bu merkezimizle temasa geçip, fikirlerinizi bizimle paylaşmanız ve bu imkândan faydalanmanız. Denizli’mize, hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

“Proje Denizli sanayisine çağ atlatacak”
İnternet ortamından 254 ön başvurunun olduğu webinara, bir çok yetkili katılım sağladı. Başkan Erdoğan, açılış konuşmasında, projelerinin Denizli sanayisine çağ atlatacak derece önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, “Projemizin sahibi ve nihai yararlanıcısı olarak en başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Avrupa Birliği’ne ve projemizin sözleşme makamı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız ile Teknik tekstil merkezimizin kurulacağı Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’mıza, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Denizli Ticaret Odamızda, bu projemiz için özel bir yönetim merkezi oluşturduk. Teknik tekstiller açısından oldukça yoğun ve nitelikli bir hizmet dönemine giriyoruz. Üyelerimizden bir ricam var, o da bu merkezimizle temasa geçip, fikirlerini bizimle paylaşmaları ve bu imkandan faydalanmalarıdır” dedi.

“Merkezde uçak, araba parçaları, helikopter ve drone parçaları, üretilebilecek”
Merkezin içeriği ve projelerindeki hizmetlerden de bahseden Erdoğan, “Merkezimizde uçak, araba parçaları, helikopter, drone parçaları, yat, kayık ve kano parçaları, kayak takımı ile golf sopasının yanı sıra keman, gitar gibi enstrümanların kasaları üretilebilecek. İtfaiyeciler için alev geciktirici kumaşlar geliştirilebilecek. Otomotiv, medikal, tekstil ve ambalaj sektörlerinde kullanılabilecek ürünlerde, ultrasonik dikiş makinesiyle hava geçirmeyen dikiş yapılabilecek. Aromaterapi uygulayan, ısıtma ve soğutma yapabilen, yaşamsal verilerin toplanması gibi özel işlevleri olan akıllı yatak tekstilleri için çalışılabilecek. Dahili elektronik iletişim cihazlarına sahip akıllı giysiler üretilebilecek. Perdelerde, döşemelerde ve dekorasyon çeşitliliğini artıracak, renk tercihini son kullanıcının yani tüketicinin inisiyatifine bırakarak yeniden dekoratif dizaynı kolaylaştıracak. Renk ayarlanabilen optik ev tekstilleriyle ilgili çalışılabilecek. Çevreye duyarlı olarak sentetik ürünlerin ve belki pamuk liflerinin susuz ortamda boyanabilmesi sağlanacak. Korona virüs salgınıyla değeri daha çok anlaşılan, ameliyathaneler için önlükler ve ameliyathane malzemeleri gibi tek kullanımlık ürünler üretilebilecek. İnşaatlar için beton ile birleştirilebilen, ağırlığı azaltan, mukavemeti ve mimari kaliteyi artıran tekstiller dizayn edilebilecek. Enerji ölçüm ekipmanlarıyla, üyelerimizin tesislerinin enerji verimliliği izlenerek, kayıplarının azaltılması sağlanacak. Bu teknik konuların detayları, uzmanlarımız tarafından projemiz boyunca üyelerimizle paylaşılacaktır” dedi.

Programa katılanlar
Webinar programına, DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın yanı sıra Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi’nin Portekizli Takım Lideri Fernando Merino, İkada İnsan Kaynakları İş Geliştirme Uzmanı İlhami Birkan, DTO Genel Sekreter Yardımcısı ve Tekstil Mühendisi Akay Gündoğan, Denizli ABİGEM Direktörü Sıdıka Arıkan, Projenin Teknik Yöneticisi Ayşegül Çivi ve çok sayıda DTO üyesi katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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