Denizli'deki uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 11'i tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Temmuz günü, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda, 174 gram esrar, 170 gram eroin, 124 gram metamfetamin, 134 ecstasy, 2 hassas terazi, 2 tüfek, tabanca,13 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adliyeye mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-07-21 15:39:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.