Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kamu görevlisine yönelik hakaret içeren paylaşım yaptığı iddia edilen şahıs, Denizli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.