Denizli'de Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Ahmet E., tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen Ahmet E. hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan operasyonda Ahmet E. evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet E., tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-07-21 16:39:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.