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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SİM kartları kopyalayıp, banka hesaplarını boşaltan 5 kişi tutuklandı

DHA

SİM kartları kopyalayıp, banka hesaplarını boşaltan 5 kişi tutuklandı


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişinin SİM kartlarını kopyalayarak, mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesabındaki 150 bin lirayı boşalttıkları ileri sürülen 6 kişi, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Aynı yöntemle yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir kişinin banka hesaplarından bilgileri dışında 150 bin lira para çekildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonunda, şüphelilerin İstanbul'da yaşadıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kimlik bilgilerine ulaştıkları kişilerin SİM kartlarını kopyaladıkları, bu yolla mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarındaki paraları boşalttıkları tespit edildi. Şüphelilerin, aynı yöntemle yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan D., Enes D., Melih A., Turgut A. ve Cemil G. sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Hasan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-07-21 16:52:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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