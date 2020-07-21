SİM kartları kopyalayıp, banka hesaplarını boşaltan 5 kişi tutuklandı



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişinin SİM kartlarını kopyalayarak, mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesabındaki 150 bin lirayı boşalttıkları ileri sürülen 6 kişi, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Aynı yöntemle yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir kişinin banka hesaplarından bilgileri dışında 150 bin lira para çekildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonunda, şüphelilerin İstanbul'da yaşadıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kimlik bilgilerine ulaştıkları kişilerin SİM kartlarını kopyaladıkları, bu yolla mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarındaki paraları boşalttıkları tespit edildi. Şüphelilerin, aynı yöntemle yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan D., Enes D., Melih A., Turgut A. ve Cemil G. sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Hasan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-07-21 16:52:47



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