Denizli'de su kesintisi

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Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle 22 Temmuz 2020 tarihinde Baklan, Bekilli ve Çivril İlçelerinin çeşitli mahallelerinde su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidileceğini duyurdu. Bu kapsamda, 22 Temmuz 2020 Çarşamba günü 00:0024:00 saatleri arasında Çivril İlçesi Çıtak, Kıralan Mahalleleri'nde, Baklan İlçesi Beyelli, Kavaklar Mahallelerinde, 08:00 17:00 saatleri arasında ise Bekilli İlçesi Yahyalar, Bahçeli, Yeni, Poyrazlı, Sırıklı, Üçkuyu, Bükrüce Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacağı açıklandı. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektikleri belirtildi.

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