Denizli kuruyemiş ihracatında zirvede Denizli yılda 42 milyon dolar kuruyemiş ihracatı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli kuruyemiş ihracatında zirvede Denizli yılda 42 milyon dolar kuruyemiş ihracatı yaptı

İHA

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin 2019 yılında 42 milyon dolar değerinde kuruyemiş ihracatına imza attığını belirti. Memiş, 50'nin üzerinde ülkeye kuruyemiş ihracatı yaptıklarını söyleyerek leblebi ihracatında Türkiye 1.'si, ay çekirdeği ihracatında ise Türkiye 3.'sü olduklarını kaydetti.

Denizli kuruyemiş ihracatında zirvede Denizli yılda 42 milyon dolar kuruyemiş ihracatı yaptı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli’nin 2019 yılında 42 milyon dolar değerinde kuruyemiş ihracatına imza attığını belirti. Memiş, 50’nin üzerinde ülkeye kuruyemiş ihracatı yaptıklarını söyleyerek leblebi ihracatında Türkiye 1.’si, ay çekirdeği ihracatında ise Türkiye 3.’sü olduklarını kaydetti.
Türkiye’nin en çok ihracat yapan 9. kenti olan Denizli, ev tekstilinden makineye, mermerden kabloya kadar 3 bine yakın ürünün ihracatını gerçekleştiriyor. Şehrin önemli ihracat kalemlerinden biri olan kuruyemişte, 2019 DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, 50’nin üzerinde ülkeye kuruyemiş ihracatı yaptıklarını söyleyerek leblebi ihracatında Türkiye 1.’si, ay çekirdeği ihracatında ise Türkiye 3.sü olduklarını belirtti.

“Yılda 5,8 milyon dolarlık ihracat yapıldı”
2019 yılında Denizli’den yapılan leblebi ihracatının 5,8 milyon dolar olduğunu söyleyen DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, bu değerle Türkiye’nin toplam leblebi ihracatından Denizli olarak yüzde 45 pay aldıklarını belirterek, “Denizli leblebisi uzun yıllardan bu yana ilimizde üretilen, özel bir kavurma işleminden geçirilerek usta eller tarafından lezzetini ve altın sarısı rengini yakalayan bir ürün. Önceki dönemlerde iç pazarda önemli bir yeri olan Denizli leblebisinin artık ihracatta da söz sahibi olduğunu görüyoruz” dedi.

“İhracat kısmında öncüyüz”
Türkiye’nin 12,9 milyon dolarlık leblebi ihracatının 5,8 milyon dolarlık kısmının Denizli’den yapıldığı kaydeden Memiş, “Ulaştığımız bu ihracat rakamıyla ülkemizin en çok ihracat yapan şehri konumundayız ve Denizli leblebisini yaklaşık 40 ülkenin beğenisine sunuyoruz. Bilindiği gibi Denizli, ülkemizin leblebi üretiminin büyük bölümünü tek başına yapıyor. İhracatımızdaki başarıyı da göz önünde bulundurduğumuzda, leblebide işin sadece mutfak kısmında değil, ihracat kısmında da öncü olduğumuzu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Ay çekirdeği ihracatında yüzde 60 artış
Ay çekirdeği ihracatına ilişkin veriler de paylaşan Başkan Memişoğlu, Denizli’den yaklaşık 30 ülkeye ay çekirdeği ihracatı yapıldığını ifade ederek, “2018 yılında 13,3 milyon dolar olan ay çekirdeği ihracatımız, 2019 yılında 21,4 milyon dolara ulaştı. Artış oranının yüzde 60’ın üzerinde olduğunu görüyoruz. Denizli’nin 42 milyon dolarlık toplam kuruyemiş ihracatının yarısından fazlasını ay çekirdeği oluşturuyor” ifadesinde bulundu.

Gıda sektörüne müjde
Geçtiğimiz günlerde mermer ve doğal taş firmalarına yönelik olarak düzenlenecek Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesinin müjdesini veren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu’ndan bir müjde de Denizli gıda sektörüne geldi.
DENİB tarafından 20152020 yılları arasında ‘Denizli Gıda Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesinin’ yürütüldüğünü belirten Başkan Memişoğlu şunları söyledi:
“Kuruyemiş, yaş meyvesebze, aromatik bitkiler, mantar, bitki yağları, su ürünleri, süt ürünleri, kuru meyve, tahin, şekerleme, hububat gibi gıda sektörünün alt kollarına ait üreticilerin yer aldığı ilk projemizi geçtiğimiz aylarda sonlandırdık. Projede yer alan ihracatçı firmalarımızla Moskova’da, Abu Dabi’de, Barcelona’da, Paris’te, Dubai’de ve Seul’de çeşitli etkinliklere katılım sağladık. Yürütülen ilk projemize ilişkin geri bildirimler oldukça olumluydu. Bu durumun ışığında geçtiğimiz günlerde yeni projemizle ilgili duyuruya çıktık ve başvuruları ay sonuna kadar almaya devam edeceğiz. Katılımcı firmaların ortak hedef pazarlarında ticaret ve alım heyeti faaliyetleri düzenleyerek ihracatımıza katkı sağlamayı planlıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli’de balya makinesinden çıkan yangın 30 dönüm araziyi küle çevirdi
YEREL HABERLER Denizli’de balya makinesinden çıkan yangın 30 dönüm ...
Denizli'de su kesintisi
YEREL HABERLER Denizli'de su kesintisi
SİM kartları kopyalayıp, banka hesaplarını boşaltan 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER SİM kartları kopyalayıp, banka hesaplarını boşaltan 5 ...
Denizli'de Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama
Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret eden ...
Denizli’de 1 haftada 26 bin 652 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Denizli’de 1 haftada 26 bin 652 TL ceza kesildi
Sahte kimlik ile telefon kartlarını kopyalayan çete çökertildi 3 milyon TL vurgun yapan 7 kişiden 5'i tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte kimlik ile telefon kartlarını kopyalayan çete ...
Denizli’de 1 haftada 126 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli’de 1 haftada 126 trafik kazası meydana geldi
Denizli’deki uyuşturucu operasyonunda 21 zanlıdan 11’i tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli’deki uyuşturucu operasyonunda 21 zanlıdan ...
Denizli'deki uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'deki uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama
Denizli emniyetinden kaçakçılara operasyon: 3 gözaltı, 1 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli emniyetinden kaçakçılara operasyon: 3 ...
İşyeri ve ikametlere yapılan denetimlerde 34 kişiye 63 bin 48 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER İşyeri ve ikametlere yapılan denetimlerde 34 kişiye ...
Denizli’de 610 farklı asayiş olayında 380 şüpheli gözaltına alındı Hırsızlar köpeği çaldı, emniyet ekipleri peşini bırakmadı
YEREL HABERLER Denizli’de 610 farklı asayiş olayında 380 şüpheli ...
Denizli’de FETÖ operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli’de FETÖ operasyonu: 3 tutuklama
Denizli'de FETÖ'ye 3 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de FETÖ'ye 3 tutuklama
5 milyon euroluk destek alan proje, sanayiye çağ atlatacak Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi Denizli sanayisine çağ atlatacak Denizli Ticaret Odası Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi ekibi işbaşı yaptı DTO Başkan Erdoğan: “Sanayimize çağ atlatacak, Denizli ve bölgemiz için çok önemli” “Proje Denizli sanayisine çağ atlatacak” “Merkezde uçak, araba parçaları, helikopter ve drone parçaları, üretilebilecek”
YEREL HABERLER 5 milyon euroluk destek alan proje, sanayiye çağ ...
Sümer'e düğün salonu müjdesi
YEREL HABERLER Sümer'e düğün salonu müjdesi
Sürüye çarpan otomobil 11 koyunu telef etti
YEREL HABERLER Sürüye çarpan otomobil 11 koyunu telef etti
Denizli’nin Çal ilçesinde kurban satış yerleri denetlendi
YEREL HABERLER Denizli’nin Çal ilçesinde kurban satış yerleri ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma müdürünün acı günü
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma müdürünün acı günü
Denizli Büyükşehir 2019 yılı Faaliyet Raporu onaylandı Başkan Zolan: “Hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir 2019 yılı Faaliyet Raporu ...
Denizlispor'da camia kenetlendi
YEREL HABERLER Denizlispor'da camia kenetlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasının annesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasının annesi son ...
Denizli'de silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de silahlı saldırı: 1 ölü 3 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X