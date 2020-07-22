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Denizli’de 6 yılda 6 bin kilometre alt yapı inşa edildi Başkan Zolan, “Denizli’den İzmir’e kadar hat yapılmıştır”

İHA

2019 yılı Faaliyet Raporu onaylanan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün 6 yılda, 6 bin kilometre altyapı inşa ettiklerine dikkati çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kazanan Denizli oldu" dedi.

Denizli’de 6 yılda 6 bin kilometre alt yapı inşa edildi Başkan Zolan, “Denizli’den İzmir’e kadar hat yapılmıştır”

2019 yılı Faaliyet Raporu onaylanan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün 6 yılda, 6 bin kilometre altyapı inşa ettiklerine dikkati çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Kazanan Denizli oldu” dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz ayı oturumunun 3. birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında gerçekleştirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir DESKİ’nin 2019 yılı kesin hesabı görüşülerek onaylandı. Denizli’nin altyapı geçmişini anlatan Büyükşehir ile birlikte kurulan DESKİ'nin ilk günden itibaren 19 ilçe ve 622 mahallede pek çok önemli hizmet ve yatırımlara imza attığını vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Eğer altyapı yatırımlarımızı yapmamış olsaydık, bugün şehrimize su veremiyor olacaktık. Yatırımlarımızla yüzde 60 olan kaçak kayıp su oranının önüne geçtik. 2014 yılında Büyükşehir statüsüne kavuştuktan sonra yaptığımız içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını uç uca eklediğimizde 6 bin kilometreye ulaştı. Büyükşehir DESKİ geçtiğimiz 6 yılda yapmış olduğu altyapı hattı uzunluğu buradan Çin Seddi’ne kadar uzanıyor. Her ilçemizde, ihtiyaç olan yerlerde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yaptık. Kazanan Denizli oldu” dedi.
"2019 yılında Denizli’den İzmir’e kadar hat yapılmıştır"
Büyükşehir DESKİ 2019 yılı Faaliyet Raporunun detayları hakkında bilgi veren Başkan Zolan, “2019 yılında il genelinde 198 bin 982 metre içme suyu, 41 bin 160 metre kanalizasyon, 8 bin 668 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 248 bin 810 metre altyapı hattı döşedik. 2019 yılında Denizli’den İzmir’e kadar hat yapılmıştır. 6 adet içme suyu deposu, 2 adet atık su arıtma tesisi inşa edip tamamladık. 3 atık su arıtma tesisimizin çalışmalarında sona gelindi” diye konuştu. Büyükşehir DESKİ’nin enerji yatırımlarının da sürdüğünü dile getiren Başkan Osman Zolan, “Akköy Güneş Enerji Santralimizin 3. bölümünün inşasını tamamladık. İnşallah buradan yıllık 4 milyon kWh enerji üretimi gerçekleştireceğiz. Burada üretilen enerji bizim de ihtiyaçlarımızı kısmen karşılayacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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