Genç cami imamı hobi olarak kuş yetiştiriciliği yapıyor Hobi olarak kuş yetiştiren imam 2 yılda 50 adet kuşa ulaştı Genç imam: “Küçüklük hayalim imam olmak ve kuş yetiştirmek”

Denizli’de yaşayan 26 yaşındaki cami imamı, hobi olarak başladığı kuş yetiştiriciliğinde 2 yılda 50 adet kuşa ulaştı. Çocukluk hayalinin köyde imam olup kuş bakmak olduğunu dile getiren genç imamın şimdiki hedefi ise kuş çeşitliliğini ve sayısını artırmak.

Sarayköy İlçesi Kabaağaç Mahallesi’nde cami imamlığı yapan Mücahit Çetin (26), görevine 3 yıl önce başladı. Çocukluğundan beri hayali olan imamlık görevini köyde yapabilmenin de kendisini mutlu ettiğini söyleyen Çetin, görevinden arta kalan zamanlarda kuş besliyor. Yaklaşık 2 yıl önce tek kuşa baktığını söyleyen Çetin, kuş sevgisinden dolayı bu sayının zamanla arttığını ve yetiştiricilik yapmaya başladığını kaydetti. Kuşlarını elleriyle besleyen Çetin, gününün büyük vaktini kuşlarıyla ilgilenmeye ayırdığını söyledi. Genç imam olmasıyla ve hayvan sevgisiyle dikkat çeken Çetin’in hedefi ise kuş çeşitliliğini ve sayısını artırmak.

Çocukken hayal ettiklerini gerçekleştirmenin kendisini mutlu ettiğini kaydeden Çetin, “Geçenlerde öğretmenim bana bir fotoğraf gönderdi. 5. sınıftayken ben ve sınıf arkadaşlarımıza ‘ne olmak istiyorsunuz’ diye sormuştu. Ben ‘imam olmak istiyorum’ diye yazmışım. ‘Köyde hayvanlarla iç içe yaşamak istiyorum’ diye de not düşmüşüm. Hatta hocam beni arayıp tebrik etti, ‘hedefleri doğrultusunda ilerleyen tek öğrencim olabilirsin’ diye” dedi.



“Yetiştiriciliği hobi olarak yapıyorum”

Mücahit Çetin, 2 yıl önce baktığı kuştan sonra sayıyı artırdığını ve yetiştiricilik yapmaya başladığını belirterek, “Bundan yaklaşık 2 yıl önce bir tane kuş bakmakla başladım. Sonra elimi alıştırdım, konuşmaya çalıştırdım. Baktım ki ben onları gerçekten çok sevdim. Birkaç tane daha alıp bunun üretimini yapmaya karar verdim. Şu an yaklaşık 25 çiftim var, hobi olarak yetiştiriciliğini yapıyorum. İnsanlar da güzel tepkiler veriyorlar. Kur'anı Kerim okumaya başlayan veya derslerinde başarılı olan öğrencilerime kuşlarımdan hediye ediyorum, mutlu oluyorlar” diye konuştu.



“Kuşlarla vakit geçirmek terapi gibi”

Çetin, genç bir imam olması dolayısıyla insanların dikkatini çektiğini belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Hayvanlarla özellikle kuşlarla ilgilenmeyi seviyorum. Onlara vakit geçirmek bana adeta terapi gibi geliyor. İleride inşallah her çeşit ve her türden üretme planlarım var, umarım gerçekleştirebilirim.”

