Denizli’de Kurban Bayramı tedbirleri alındı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların sağlıklı hayvan almalarını sağlamak, artan hayvan hareketleri nedeniyle hastalıkların yayılmasını engellemek için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Denizli’de İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından yapılan toplantıda Kurban Bayramı’nda alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantıda alınan kararlara göre emniyet ve jandarma ekipleriyle koordineli yapılan yol çalışmalarıyla, belgesiz ve sağlıksız hayvanların kente girişinin önleneceği belirtildi. İlçe müdürlüklerinde Kurban Bayramı süresince nöbetçi veteriner hekim görevlendirmeleri yapıldı. Denizli Ticaret Borsasının işlettiği Canlı Hayvan Borsasında her türlü tedbirlerin alınması sağlanırken, kurbanlık satış yerleri veteriner hekimlerce denetlenerek belge ve sağlık kontrolleri yapıldı.



Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler

Vatandaşların kurbanlık hayvan alırken dikkat etmesi gereken noktalar önemle açıklandı.

Kurbanlık hayvanları ruhsatlı ve veteriner hekim kontrolünün olduğu yerlerden almaya ve il içinden gelen sığır cinsi büyükbaş hayvanlarda kulak küpesi ve pasaport, küçükbaş hayvanlarda kulak küpesi ve nakil belgesi olmasına dikkat edilmesi gerektiği söylendi. Öte yandan il dışından sevk edilen tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ise veteriner sağlık raporlarının olmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.



“Kurban kesimini ehil kişiler yapmalı”

Kurban kesimlerinin ehil kişiler tarafından kurban hizmetleri komisyonunun izin verdiği yerlerde yapılması, kesimlerde hayvan refahı ilkelerine göre hareket edilerek kesim işleminin hayvana eziyet edilmeden tamamlanması gerektiği belirtildi. Temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin de altı önemle çizilirken, kanın çok iyi akıtılması sağlanması gerektiği duyuruldu.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurban kesim yerlerinde kesilen hayvan küçükbaş ise kulak küpeleri, büyükbaş ise kulak küpeleri ile birlikte pasaportları kesim sırasında görevlilere teslim edilmeli” ifadeleri kullanıldı. Kendi kesimlerini yapan vatandaşlar için ise belge ve kulak küpelerini muhtarlıklara, belediyelere veya il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

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