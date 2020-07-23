Hak-İş’ten Denizli’de ‘Sendikalı Kadın Takım Kaptanları’ eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hak-İş’ten Denizli’de ‘Sendikalı Kadın Takım Kaptanları’ eğitimi

İHA

Hakİş Kadın Komitesi tarafından gerçekleştirilen "Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İlk Düzey Eğitim Programı"nın ilki Denizli'de gerçekleştirildi.

Hak-İş’ten Denizli’de ‘Sendikalı Kadın Takım Kaptanları’ eğitimi

Hakİş Kadın Komitesi tarafından gerçekleştirilen “Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İlk Düzey Eğitim Programı”nın ilki Denizli’de gerçekleştirildi.
Denizli North Point Hotel’de gerçekleştirilen program, Hakİş Genel Başkanvekili Av.
Hüseyin Öz, Hakİş Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner, Hakİş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Hakİş Denizli İl Başkanı Sezai Söylemez ve çok sayıda Hakİş üyesi kadının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılara çalışma hayatına ilişkin çeşitli eğitim verildi. Eğitimin iki gün süreceği belirtildi.

“Toplum olarak kötü olaylar yaşamamayı umut ediyoruz”
Kadın takım kaptanları yetiştirme amacıyla gerçekleştiren proje eğitim programı öncesi konuşan Hakİş Genel Başkanvekili Hüseyin Öz, “Birkaç gün önce Muğla sınırları içerisinde yine genç bir hanımefendiyi kaybettik. Şiddet kurbanı olarak benzeri birçok cinayete de millet olarak, ülke olarak ve kadınlar olarak şahit olduk. Hiçbir zaman bunları görmek, duymak ve bunlarla karşılaşmayı asla arzu etmiyoruz. Mutlaka bu konuda sözün ötesinde bir eylem gerçekleştirmek gerekiyor. Eylemler gerçekleştirmek gerekiyor ki bu benzeri şiddet mağduru hanımefendileri mağdur olmaktan çıkarmak ve onlara da yeniden toplumuzun içinde yeni bir fırsatı sunmak gerekiyor. Ankara, İstanbul arasını yürüyerek kat eden Boray Uras’ı unutmuyorum. Kızı cinayete kurban giden Boray Uras’ı siz de lütfen unutmayın. Bu nedenle Muğla’da ve ülkemizin dört bir yanında cinayete kurban gitmiş olan hanımefendilere ben tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Onların ailelerine başsağlığı diliyorum. Bir daha umut ediyorum ki böylesi kötü olaylar ile toplum olarak karşılaşmayalım” diye konuştu.

“Kadınlarımızın yanındayız”
Projenin hayata geçirilmesinde emek harcayan herkesi tebrik eden Öz, “Umut ediyorum ki onlar başarılı oldukça Hakİş ve Hakİş’li kadınlarımız da hayata yeni başarılar ile devam edecekler. Hakİş Konfederasyonumuzun alnı aktır, yüzü aktır. Hiçbir zaman çekinmesini, endişe etmesini ve kaygı duymasını gerektiren en ufak bir ayıbımız olmamıştır. Tam aksine her zaman için kadınlarımızın hak ve özgürlüklerini destekleyen bugün olduğu gibi onları toplumuzun önünde rol model oynamasını; kendilerine, ailelerine ve çevrelerine liderlik etmelerini her zaman destekledik. Bundan sonra elbette desteklemeye devam edeceğiz. Dolayısıyla konfederasyon olarak bütün bu çalışmaların ortasında her şeye rağmen kadınımızın yanındayız, kadınlarımızın desteğiyiz. Bunun bundan sonra böyle olacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Eğitimler ile kötü gidişata ‘dur’ diyeceğiz”
Tüm dünyada ve ülkede kadınların yetiştireceği yeni nesiller ile kötü gidişata ‘dur’ denilmesi gerektiğini belirten Hakİş Denizli İl Temsilcisi Sezai Söylemez, “Sizler anasınız, ablasınız, kardeşsiniz. Ben inanıyorum ki yine bu ülkemizde ve tüm dünyada sizlerin el birliği ile yetiştireceğiniz yeni nesiller ile yeni gencecik evlatlar ile inşallah bu kötü gidişata ‘dur’ diyeceğiz. Bu gibi güzel eğitimler ile de taçlandıracağız. Denizlimizde de özellikle ben Hakİş Genel Başkanımız Mahmut Aslan Başkanım ve Kadın Komitesi Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Denizli’de bu gibi güzel bir eğitim programının düzenlenmesine vesile oldukları için canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

“Sendikal mücadeleye kadın elinin değmesini istiyoruz”
Her insanı kaynak olarak değil değer olarak gördüklerinin altını çizen Hakİş Konfederasyonu Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, “Bu programın sonunda da 25 seçkin, başarılı, emekçi kardeşimize sendikalı takım kaptanlığı kimliği verilecektir. Değerli çalışma arkadaşlarım, Hakİş her alanda olduğu gibi kadın çalışmalarında da özgün duruşu olan medeniyetler eşiğinde sendika inşayı başarmış kadınerkek hak anlayışını birlikte gerçekleştirmiş. Hakİş Kadın Komitesi olarak her alanda olduğu gibi sendikal mücadeleye kadın elinin, emeğinin ve zarafetinin değmesini istiyoruz” ifadelerinde bulundu.
Hakİş Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner ise konuşmasında şunları kaydetti:
“Geldiğimiz noktada sorunları sadece tespit eden değil, çözüme yönelik aksiyon alan, model oluşturan ve yeni sendikal kavramlar geliştiren ileri bir seviyedeyiz. Kadın üyelerimizin yeterliliklerini geliştirmek ve kapasitelerini arttırmak için bu gibi eğitimleri çok önemli bir araç olarak görüyoruz.”
Program, eğitim sonunda katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nafaka davasında fenalaşan baba hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Nafaka davasında fenalaşan baba hayatını kaybetti
Başkan Örki’den kapalı pazar yeri müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Örki’den kapalı pazar yeri müjdesi
Pamukkale Belediye Başkanı’ndan ‘Basın Bayramı’ mesajı
YEREL HABERLER Pamukkale Belediye Başkanı’ndan ‘Basın Bayramı’ ...
Başkan Osman Zolan, Basın Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Osman Zolan, Basın Bayramını kutladı
Denizli’de Kurban Bayramı tedbirleri alındı
YEREL HABERLER Denizli’de Kurban Bayramı tedbirleri alındı
Vali Ali Fuat Atik'in Basın Bayramı Mesajı
YEREL HABERLER Vali Ali Fuat Atik'in Basın Bayramı Mesajı
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede dövülerek öldürüldü
YEREL HABERLER Oğluna tanıklık yaptığı adliyede dövülerek öldürüldü
Denizli’de düğün denetimleri sıkılaştırılacak
YEREL HABERLER Denizli’de düğün denetimleri sıkılaştırılacak
Genç cami imamı hobi olarak kuş yetiştiriciliği yapıyor Hobi olarak kuş yetiştiren imam 2 yılda 50 adet kuşa ulaştı Genç imam: “Küçüklük hayalim imam olmak ve kuş yetiştirmek”
YEREL HABERLER Genç cami imamı hobi olarak kuş yetiştiriciliği ...
Denizlispor'da Onazi bu kez ayrıldı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Onazi bu kez ayrıldı
Türkiye’de MEB destekli ilk özel mesleki eğitim merkezi Denizli OSB’de kuruldu
YEREL HABERLER Türkiye’de MEB destekli ilk özel mesleki eğitim ...
Denizli Büyükşehir Belediyesinde ‘sıfır atık’ dönemi
YEREL HABERLER Denizli Büyükşehir Belediyesinde ‘sıfır atık’ dönemi
Denizli'deki ilçelere maske ve dezenfektan temini Denizli’de açıköğretim sınavı için korona virüs tedbirleri alındı
YEREL HABERLER Denizli'deki ilçelere maske ve dezenfektan ...
Ürettiği kuş yuvalarıyla fabrikasının çevresini donattı
YEREL HABERLER Ürettiği kuş yuvalarıyla fabrikasının çevresini ...
Tekden Hastanesi uyardı; Burun kanamasına dikkat
YEREL HABERLER Tekden Hastanesi uyardı; Burun kanamasına dikkat
Başkan Erdoğan: “Denizli’mizin gelişimi için elbirliğiyle çalışacağız" Denizli Ticaret Odası gazeteciler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan: “Denizli’mizin gelişimi için ...
2 saatte kontrol altına alınan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü
YEREL HABERLER 2 saatte kontrol altına alınan orman yangınında 5 ...
Denizli’de 2 yeni okul için protokol imzalandı 2021 - 2022 eğitim öğretim yılında 24 derslikli Pamukkale’de 2 yeni okul müjdesi Pamukkale Belediyesi Başkanı Avni Örki: “1 ay içinde temelini atarak 2021-2022 eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi planlıyoruz” Vali Ali Fuat Atik: “Protokolün hayırlı olmasını diliyorum”
YEREL HABERLER Denizli’de 2 yeni okul için protokol imzalandı 2021 - ...
Denizli’de orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor (Fotoğraflı) Fadıl Pişkin- Murat Kocabaş DENİZLİ(İHA)- Denizli’de ormanlık alanda çıkan yangını söndürme işlemleri devam ediyor. Çal ilçesi Kabalar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen yangını söndürme işlemleri devam ediyor. Yangın söndürme helikopteri, arazöz ve itfaiye araçları ile ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. (FP- BA-Y)
YEREL HABERLER Denizli’de orman yangına havadan ve karadan müdahale ...
İtfaiyeden nefes kesen kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER İtfaiyeden nefes kesen kurtarma operasyonu
Park halindeki otomobilde yangın çıktı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilde yangın çıktı
İtfaiyeden nefes kesen kurtarma
YEREL HABERLER İtfaiyeden nefes kesen kurtarma
Uzun bir aradan sonra düzenlenen konserde vatandaşlar moral buldu
YEREL HABERLER Uzun bir aradan sonra düzenlenen konserde vatandaşlar ...
Denizli’de 6 yılda 6 bin kilometre alt yapı inşa edildi Başkan Zolan, “Denizli’den İzmir’e kadar hat yapılmıştır”
YEREL HABERLER Denizli’de 6 yılda 6 bin kilometre alt yapı inşa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X