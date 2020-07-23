Denizlispor'da Onazi takımdan ayrıldı

Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Yukatel Denizlispor'da sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi, sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle kentten ayrıldı.
Denizlispor, Süper Lig'de kümede kalmak için 25 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00’de evinde oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşilsiyahlı ekipte, sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin bittiği gerekçesiyle kentten ayrıldığı öğrenildi.
Onazi, devre asında Trabzonspor’dan 1 yılı opsiyonlu, 1.5 yıllık sözleşme imzalanarak kadroya dahil edilmişti.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.