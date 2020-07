Eşinin öldürdüğü Hafize'nin babası: Cezaevlerinde çürümelerini istiyorum

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, boşanma aşamasındaki eşi Hafize Kurban'ı (23), karnı, boğazı ve göğsünden bıçaklayarak öldüren Uğur Kurban'ın (24) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti savunma için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından açıklama yapan baba Mustafa Balık, "Kadınlara el uzatan kişilerin en ağır cezayı almasını ve indirim almadan cezaevlerinde çürümelerini istiyorum" dedi. Balık, Pınar Güntekin'in cinayetini de hatırlatarak, "Geçtiğimiz gün bir başka kızım daha öldü. Kızlarımız can vermeye devam ediyor. Gereken cezaları çekmelerini talep ediyorum" diye konuştu.

Olay, geçen yıl 27 Ağustos'ta saat 14.00 sıralarında, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuğu bulunan Hafize ve Uğur Kurban çifti, geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Olay günü, kalan eşyalarını almak için eve gelen Hafize Kurban, boşanma aşamasındaki eşi Uğur Kurban ile kapıda karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Kurban bıçakla Hafize Kurban'ı karnı, boğazı ve göğsünden yaraladı. Uğur Kurban olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan Hafize Kurban, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince başlatılan çalışmayla kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan Uğur Kurban, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tedaviye alınan Hafize Kurban'ın 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Kurban'ın organları uygun hastalara nakledilmek üzere ailesi tarafından bağışlandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, sanık Uğur Kurban hakkında 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tutuklu sanık Uğur Kurban'ın yargılamasına bugün, Denizli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, sanık Uğur Kurban tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Hafize Kurban'ın yakınları ile avukatların da yer aldığı duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil olarak hazır bulundu.

'Tasarlayarak eşi öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen sanığın avukatı, koronavirüs pandemisi nedeniyle Uğur Kurban ile görüşemediğini belirtip savunma için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, savunma için taraflara süre vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı erteledi.

'ÖLDÜRÜLEN TÜM KADINLAR İÇİN ADALET İSTİYORUZ'

Duruşmanın ardından adliye önünde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, pankart açıp basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan Ebru Koç Acar, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtip, "Hafize Kurban için, Pınar Gültekin için öldürülen tüm kadınlar için, korkusuzca yaşayabilmek için adalet istiyoruz" diye konuştu.

'KIZLARIMIZ CAN VERMEYE DEVAM EDİYOR, CEZAEVİNDE ÇÜRÜSÜNLER'

Hafize Kurban'ın babası Mustafa Balık ise adaletin yerini bulacağına inandığını belirtip, "Adalete güveniyoruz. Gereğini yapsınlar. Sanığın en ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. Bu kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için bu şarttır. Kadınlara el uzatan kişilerin en ağır cezayı almasını ve indirim almadan cezaevlerinde çürümelerini istiyorum. Kızım öldü" dedi.

Muğla'da, Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı, evli bir çocuk babası Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmesine atıfta bulunan Balık, "Geçtiğimiz gün bir başka kızım daha öldü. Kızlarımız can vermeye devam ediyor. Erkekler kendilerini bir şey sanmaya başladı. Gereken cezaları çekmelerini talep ediyorum" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

