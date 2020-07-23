Oğluna tanıklık yaptığı adliyede dövülerek öldürüldü (2)

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ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Denizli´de nafaka davasında oğluna tanıklık yapmak için adliyeye gelen İsmail Kılınç´ın (70) mahkeme çıkışında koridorda darp edilerek öldürülmesiyle ilgili polis tarafından gözaltına alınan eski gelini Ayşe Aktaş, gelininin yeni eşi Hasan Aktaş ve eski dünürü Ünal Serttaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-07-23 18:35:06



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