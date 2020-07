Denizli’de 3 günlük yasak ilan edildi Denizli’de 3 günlük eylem, gösteri ve toplu etkinlikler yasaklandı

Denizli Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda uygun görülen yerler hariç olmak üzere kent genelinde açık alanlarda yapılması planlanan her türlü toplantı, yürüyüş, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, eylemler, stant açma ve etkinlikler 3 günlük süre ile yasaklandığı belirtildi.

Denizli Valiliği, korona virüs tedbirlerine karşı önlemlerini devam ettirmektedir. Tedbirler neticesinde Denizli Valiliği, aksi davranışlar virüsün yayılımını hızlandırmasından, vaka sayısı ile tedavi gereksinimini arttıracak, vatandaşların hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olabileceğini belirtti. Bu hususlar kapsamında kent genelinde eylem ve etkinliklerin kamu düzeni güvenliğini tehlikeye düşürebileceğinden dolayı korona virüs ile mücadele kapsamında yayılmayı önlenmek, benzeri istenmeyen olayların önüne geçilebilmesi, halk sağlığı, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması için vatandaşların arasında sözlü ve fiziksel olayların meydana gelmemesi düşünülmekte olduğunu belirtti.



Konu ile ilgili Denizli Valiliğinden açıklama ise şöyle;“Umuma açık veya kapalı yerler ile parkbahçe, mabetlerde, genel yollar ve kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile bunların eklentilerinde yapılacak olan ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliklerin Denizli il sınırları içerisinde kamu düzenini ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda uygun görülenler hariç olmak üzere ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, çelenk sunma, oturma eylemi, stant açma, protesto eylemi ve bunun gibi eylem ve etkinlikler 24 Temmuz 2020 günü itibariyle 3 gün süreyle yasaklanmıştır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.