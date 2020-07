Denizli'de sokak eylem ve etkinlikleri 3 gün süreyle yasaklandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, basın açıklaması, çelenk sunma, oturma eylemi, stant açma, protesto eylemi 3 gün süreyle yasaklandı.

Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamada, fiziksel temas, solunum gibi yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm dünyada hızlı şekilde yükselten salgının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin ve kişiler arası temasın azaltılarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati önemde olduğu vurgulandı. Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde umuma açık veya kapalı yerler ile park-bahçe, mabetlerde, genel yollar ve kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile bunların eklentilerinde yapılacak olan her türlü eylem ve etkinliklerin Denizli il sınırları içerisinde kamu düzenini ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda uygun görülenler hariç olmak üzere ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, çelenk sunma, oturma eylemi, stant açma, protesto eylemi ve bunun gibi eylem ve etkinlikler (il merkezi, dış ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 24/07/2020 günü itibariyle üç gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-07-24 18:36:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.