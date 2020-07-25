Turizmcilerden bayram tatili için Pamukkale'ye davet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizmcilerden bayram tatili için Pamukkale'ye davet

DHA

Turizmcilerden bayram tatili için Pamukkale'ye davet


Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin 'Beyaz Cennet'i Pamukkale, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, tatilcileri bekliyor. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, "Koronavirüs döneminde 2 aydan uzun bir süre kapalı kaldığı için Pamukkale hiç olmadığı kadar beyaz. Tüm vatandaşlarımızı özellikle bu dönemde Pamukkale'ye davet ediyoruz" dedi.
Türkiye'nin en önemli turizm alanları arasında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de Kurban Bayramı tatili, turizmciler için umut oldu. 4 günlük bayram tatilinde yerli ziyaretçilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen Pamukkale'de oteller günler öncesinden rezervasyon almaya başladı. 2019 yılında 2 milyon 580 bini aşkın turist sayısıyla ziyaretçi rekoru kıran, 2020 yılına koronavirüs pandemisi nedeniyle turist sayısında düşüş yaşayan Pamukkale'de turizmciler Kurban Bayramı ve ağustos ayının daha iyi geçeceğine inanıyor.
'PAMUKKALE HİÇ OLMADIĞI KADAR BEYAZ'
Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin doğa harikası bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi. Koronavirüs nedeniyle ziyarete kapanmasının ardından Pamukkale'nin daha da beyaz bir görünüme büründüğünü dile getiren Şen, "Vatandaşlarımız koronavirüs nedeniyle uzun süre evlerinde kaldılar. Ciddi anlamda bir tatil ihtiyaçları var. Kurban Bayramı nedeniyle ülkemizde ciddi bir turizm hareketliliği olmasını bekliyoruz. Pamukkale, Türkiye'de en fazla turist alan yerlerden birisi. Koronavirüs döneminde 2 aydan uzun bir süre kapalı kaldığı için Pamukkale hiç olmadığı kadar beyaz. Tüm vatandaşlarımızı özellikle bu dönemde Pamukkale'ye davet ediyoruz. Sahil yörelerine tatile gidecek vatandaşlar bir gününü Pamukkale'ye ayırsın. Hem Hierapolis Antik Kenti hem de travertenlerin keyfini çıkarsınlar. Pamukkale'deki otellerimizin neredeyse tamamı artık güvenli turizm sertifikasına sahip. Evlerinden daha güvenli olarak tatillerini bölgemizde geçirebilirler" dedi.
TURİZMCİLER UMUTLU
Şen, Denizli'nin turizm olanakları anlamında çok zengin bir şehir olduğunu belirtip, "Kapadokya'dan sonra en fazla balon uçuşunun yapıldığı yer artık Pamukkale oldu. Turistler buna çok ilgi gösteriyorlar. 12 ay boyunca yamaç paraşütü uçuşu yapılabiliyor. Ziyaretçilerimiz, teleferikle Bağbaşı Yaylası'na gidip yayla turizminden faydalanabilirler. Kültür ve sağlık turizmi de yapabilirler. Turizmciler olarak ağustos ayından umutluyuz. 2019'da yakaladığımız ivmeyi 2021'e taşıyacağımıza eminiz. 2020 yılını da en az hasarla atlatmak için gereken çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.
GEZENLER GÜZELLİĞİNE HAYRAN KALDI 
Pamukkale'ye ilk kez gelen ziyaretçilerden Esra Karataş, 'Beyaz Cennet'e hayran kaldığını belirterek, "Burayı çok beğendim, farklı bir yer. Daha önce böyle bir yer görmedim. Sıcak havada da gezilebilir. Travertenler çok güzel görünüyor. Görsel bir şölen sunuyor. Fotoğraf çekmek için de çok hoş bir mekan" dedi.
Ziyaretçilerden Güler Kaplan, travertenler üzerinde yürümenin çok güzel bir deneyim olduğuna dikkati çekip, "Burası harikulade bir yer. İlk defa geldim. Türkiye'de gezdiğim en güzel yerlerinden biri diyebilirim. Güzelliğiyle beni adeta büyüledi. Travertenlerde yürümek kireçli suya dokunmak harika" diye konuştu.
Bir başka ziyaretçi Berruh Sevinç de Pamukkale'nin anlatılandan daha güzel bir yer olduğunu belirtip, herkesin bu doğa harikası güzelliği mutlaka görmesi gerektiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-07-25 08:34:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Neowise' kuyruklu yıldız ile atmosfere giren meteoru aynı karede çekti
YEREL HABERLER Neowise' kuyruklu yıldız ile atmosfere giren meteoru ...
Denizlispor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Denizlispor, MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı
1 milyonluk 26 ton saf bakır çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER 1 milyonluk 26 ton saf bakır çalan hırsızlar ...
Denizli'de sokak eylem ve etkinlikleri 3 gün süreyle yasaklandı
YEREL HABERLER Denizli'de sokak eylem ve etkinlikleri 3 gün süreyle ...
Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Denizlili gezginlerle buluştu
YEREL HABERLER Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Denizlili ...
Denizli’de 3 günlük yasak ilan edildi Denizli’de 3 günlük eylem, gösteri ve toplu etkinlikler yasaklandı
YEREL HABERLER Denizli’de 3 günlük yasak ilan edildi Denizli’de 3 ...
Tripolis Antik Kenti´ndeki 'anıtsal çeşme'nin restorasyonuna başlandı
YEREL HABERLER Tripolis Antik Kenti´ndeki 'anıtsal çeşme'nin ...
Aydem, 24 Temmuz’da gazetecilere faaliyetlerini anlattı
YEREL HABERLER Aydem, 24 Temmuz’da gazetecilere faaliyetlerini ...
Denizlispor Kulübü kurucularından olan Fuat Özen son yolculuğuna uğurlandı Fuat Özen ebediyete uğurlandı
YEREL HABERLER Denizlispor Kulübü kurucularından olan Fuat Özen son ...
Kurban Bayramı öncesi bıçaklar tek tek bilenme işleminden geçiyor
YEREL HABERLER Kurban Bayramı öncesi bıçaklar tek tek bilenme ...
Çameli’de hayvan pazarında yoğunluk başladı Denizli Çameli’de vatandaşlar kurbanlık hayvan almaya başladı
YEREL HABERLER Çameli’de hayvan pazarında yoğunluk başladı Denizli ...
Bayram öncesi vatandaşlara yol müjdesi Yenilenen kanal yolu bayram öncesi trafiğe açılacak
YEREL HABERLER Bayram öncesi vatandaşlara yol müjdesi Yenilenen ...
Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu Denizli Büyükşehir DESKİ, Gürpınar’da içme su kaynağı buldu
YEREL HABERLER Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu Denizli ...
Eşi tarafından bıçakla öldürülen Hafize Kurban’ın davası devam ediyor Kadın örgütleri Hafize Kurban için bir araya geldiler Kadın örgütleri: “Adalet yerini bulana dek burada olacağız”
YEREL HABERLER Eşi tarafından bıçakla öldürülen Hafize Kurban’ın ...
Denizlispor'un kurtuluş günü
YEREL HABERLER Denizlispor'un kurtuluş günü
Anıtsal çeşme GEKA'nın desteğiyle gün yüzüne çıkartıldı
YEREL HABERLER Anıtsal çeşme GEKA'nın desteğiyle gün yüzüne ...
Hurdaya dönen araçları görebilmek için sosyal mesafeyi hiçe saygılar Denizli’de trafik kazası: 1’i ağır 2 yaralı Lüks aracın sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı Kazayı izlemeye gelen vatandaşları polis ekipleri güçlükle dağıttı
YEREL HABERLER Hurdaya dönen araçları görebilmek için sosyal ...
Denizli içme suyu arıtma tesisinde çalışmalar aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Denizli içme suyu arıtma tesisinde çalışmalar ...
Girdikleri iş yerinin kamera kayıtlarını çaldılar, başka kamera kaydına yakalandılar
YEREL HABERLER Girdikleri iş yerinin kamera kayıtlarını çaldılar, ...
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede dövülerek öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Oğluna tanıklık yaptığı adliyede dövülerek öldürüldü ...
Eşinin öldürdüğü Hafize'nin babası: Cezaevlerinde çürümelerini istiyorum
YEREL HABERLER Eşinin öldürdüğü Hafize'nin babası: Cezaevlerinde ...
JASAT hırsız baba oğlu araç farından buldu Güvenlik kamerasını çalarak kaçan hırsızlar JASAT’tan kaçamadı
YEREL HABERLER JASAT hırsız baba oğlu araç farından buldu Güvenlik ...
Başkan Doğan, Basın Bayramı'nda gazeteciler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Doğan, Basın Bayramı'nda gazeteciler ile bir ...
Denizlispor'da Onazi takımdan ayrıldı
YEREL HABERLER Denizlispor'da Onazi takımdan ayrıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X